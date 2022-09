Matovičov osudný deň: Minister sa bráni zubami-nechtami, najviac schytali liberáli

Rozhodnutia vlády sú kolektívne a ak SaS niečo kritizuje, kritizuje aj seba.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Vyhlásil to líder OĽANO a minister financií Igor Matovič v Národnej rade (NR) SR počas diskusie k návrhu na jeho odvolanie. Zdôvodnenie návrhu označil za "znôžku výmyslov, manipulácií a fabulácií". Bol by rád, keby sa liberáli vrátili do koalície, zrušili svoje červené čiary a uznali si chybu. Hovorí o osobnej nenávisti z ich strany. Podčiarkol potrebu riešiť aktuálnu energetickú krízu.

"Ani jedno rozhodnutie vlády, ani jeden zákon neboli bez vášho súhlasu a keď ste aj s niečím nesúhlasili, napríklad rodinný balíček, povedali ste, že ho nepodporujete, ale nemáte nič proti tomu, že ho presadíme s opozíciou, a nebudete ho vetovať," skonštatoval Matovič. Na balíčku podľa neho postavila SaS celú krízu a argumenty. Pýta sa, prečo strana odborníkov v koalícii súhlasila s neodbornými riešeniami z jeho strany, ktoré teraz kritizuje.

Vyzval SaS, aby špecifikovala, v čom koná v neprospech občanov. Poukázal na pomoc firmám v čase krízy, nízku mieru nezamestnanosti či rozviazané ruky orgánov činných v trestnom konaní. Ak liberáli tvrdia, že porušuje ústavu a zákony, mali by podľa neho podať trestné oznámenie. Odmieta, že by rezort financií pod jeho vedením zlyhal, argumentuje menším deficitom než pred tromi rokmi.

Používanie politiky na súkromné vojny a pomstu podľa neho predviedla SaS pri vládnej kríze. Hovorí o krvavých očiach lídra strany Richarda Sulíka a jeho neriešení problémov s energetickou krízou. SaS podľa neho tri mesiace kreslila červené čiary, vydierala a teraz je ochotná spolupracovať s mafiou.