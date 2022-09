Vracia sa Dzurinda do vysokej politiky?! Expremiér má veľké plány: Bude brať voličov, tvrdí politológ

Vstúpi expremiér Mikuláš Dzurinda (67) po mnohoročnej pauze opäť do vysokej politiky a zamieša v nej karty?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Po dlhom období, keď tieto novinárske otázky on aj jeho dlhoročná „dvojka“ Ivan Mikloš odbíjali mlčaním, poskytol Dzurinda viacero vyjadrení, podľa ktorých sa usiluje pomôcť naspäť akémusi novému politickému „projektu“. O čo by malo ísť a kto všetko by mal byť jeho súčasťou?

Dzurinda si ponechával dlhé roky od politiky odstup a stranu SDKÚ prenechal nástupcom, pod ktorých vedením sa táto značka stala marginálnou. Po dlhých rokoch, keď pôsobil mimo politiky a občania ho mohli skôr uvidieť behať v lese, než v politickej diskusii, chce Dzurinda opäť nastúpiť do politického boja.

Hovorí o akomsi „projekte“, ktorý však zatiaľ nechce príliš špecifikovať. „Ako základ nového projektu by malo vzniknúť niečo nové. Ak chcete aj politická strana, ktorej líder by mal v rukách nejaké žetóny, aby vedel rozvíjať širšiu spoluprácu,“ povedal Dzurinda. „Takémuto projektu sa snažím vdýchnuť dušu,“ prezradil Dzurinda pre denník SME.