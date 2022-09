V nočnom klube si skočili do vlasov poslankyne! Tabák prelomila mlčanie: Dve verzie bitky

Piatkový večer v jednom z luxusných nočných bratislavských klubov spestril okrem vystúpenia Majka Spirita aj konflikt dvoch poslankýň parlamentu!

Do nebezpečnej skrumáže sa pred desiatkami návštevníkov v klube Great dostala Jana Bittó Cigániková (SaS) a Romana Tabák (Sme rodina). Verzie oboch členiek Národnej rady SR sa líšia – kým jedna tvrdí, že bola napadnutá robustnou športovkyňou, druhá argumentuje, že iba reagovala na nevyprovokovaný útok!

Tabák: Ja som sa bránila!

Pre Nový Čas v nedeľu popoludní zareagovala aj Romana Tabák. Vraj za ňou bezdôvodne prišla Bittó Cigániková v „nepríčetnom stave“, začala vulgárne nadávať na ňu aj jej rodinu a následne došlo ku konfliktu. „Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila. Mrzí ma, že som sa nechala vyprovokovať a uštedrila jej úder, po ktorom sa ukľudnila,“ vysvetľuje Romana a dodáva, že Jane napadnutie odpúšťa a na rozdiel od nej trestné oznámenie nezvažuje, hoci by naň mala právo.

"Pevne dúfam že vyhľadá terapeuta a absolvuje test na drogy," odkázala ešte svojej parlamentnej kolegyni.

Tabák je presvedčená, že na čele parlamentného výboru pre zdravotníctvo by nemala byť osoba, ktorá vystrája v podnapitom stave, uráža rodinu kolegyne a napadne ju fyzicky. „Verím, že si to uvedomí a svoju predsednícku stoličku opustí skôr, ako ju parlament odvolá. Nebolo to totiž prvýkrát, keď v podnapitom stave napádala ľudí,“ pripomenula dávnejší medializovaný incident z Košíc, v ktorom sa tiež ocitla ako aktérka Bittó Cigániková. Tabák si za vlastnou verziou stojí. Odvoláva sa na prítomnosť ochrankára a svedkov: „Nemám sa čoho obávať!“