Matovič ostro o Sulíkovi a opozícii: Budú ubližovať, ubližovať a ubližovať!

Minister financií a šéf strany OĽaNO Igor Matovič neustále opakuje, že líder liberálov sa spája s opozíciou, aby koalícii robili zle.

"Opozícia si povedala, že so Sulíkom budú biť bandu v koalícii a budú ubližovať, ubližovať a ubližovať. Vtedy sa môže stať, že rozpočet na budúci rok neschválime,“ uviedol v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Minister financií priznal, že on bude do poslednej chvíle veriť, že sa nájde aspoň pár poslancov, ktorí si povedia, že v tejto kritickej situácii predsa nemôžu polikárčiť a nechať ľudí v štichu a pomôžu, aby bol rozpočet schválený. „A kto to bude? Ja pevne verím, že aj pán Tomáš si povie, že nebude ubližovať ľuďom a rozpočet podporí. Inak príde k totálnemu rozvratu štátu,“ skonštatoval Matovič.

„Ak neprejde rozpočet, tak potom sme v takej situácii, že rozpočtové provizórium sa ustáť nedá,“ dodal šéf OĽaNO, podľa ktorého oni žiadnu dohodu s nikým nerobili a spoliehajú sa na to, že si poslanci vrátane tých z SaS uvedomia, že treba pomôcť ľuďom. Matovič doplnil, že chce ísť za „saskármi“ ako prvými a prosiť ich, aby neubližovali ľuďom a pomohli im.

„Cieľom Hlasu-SD a skutočnej opozície je, aby boli čo najskôr predčasné voľby, lebo už chceme ukončiť tento marazmus. Matovič tvrdí, že je tu nejaké spriahnutie so SaS-kou, ale už vyhlásila aj strana Smer-SD, aj Republika a aj nezaradení poslanci Valášek a ďalší, ale aj SaS-ka, že podporia odvolanie Igora Matoviča, ktoré sa tak bude v parlamente lámať iba na štyroch hlasoch Tarabovcov,“ povedal podpredseda Hlasu-SD Erik Tomáš, ktorý si nevie predstaviť, že na návrh SaS bude líder najsilnejšej koaličnej strany potupne odvolaný v parlamente z funkcie a OĽaNO a Igor Matovič s roztiahnutými rukami príjmu SaD naspäť do koalície.