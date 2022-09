Riešenie rébusu v SaS: Aha, koho láka Sulíkova strana! Prídu radikálne zmeny?

V strane SaS možno už čoskoro dôjde k radikálnym posunom. Ako nám potvrdil predseda Richard Sulík (54) aj viacero ďalších členov SaS, strana láka bývalého ministra zahraničia Ivana Korčoka (58) nielen do svojich radov, ale rovno na prvé miesto kandidátky.

Hoci Korčok sa zatiaľ nevyjadruje, čakanie na jeho vyjadrenie by podľa našich informácií už nemalo trvať dlho. Dokázal by Korčok zastabilizovať percentá strane, ktorá podľa piatkového prieskumu agentúry IPSOS stratila za posledný mesiac takmer tri percentuálne body?

V Slobode a solidarite možno čoskoro nezostane kameň na kameni. Hoci strana sa snaží držať informácie pod pokrievkou, viacero jej členov už naznačilo, že Sulíka by mohol na čelných pozíciách vystriedať exminister Korčok. Sulíkova strana nie je jedinou, ktorá by ho chcela mať vo svojich radoch, Korčok však už dávnejšie vyhlásil, že ak do nejakej strany vstúpi, bude to práve SaS. Sulíkovci mu pritom ponúkajú nielen radové členstvo, ale aj pozíciu jednotky na kandidátke a následne potenciálne aj pozíciu predsedu strany.

Sulík: Vyjadrenie čakám tento mesiac

Rozhodnutie by malo padnúť už čoskoro. „Ivan Korčok dostal ponuku. Vyjadrenie očakávam tento mesiac,“ napísal nám Sulík. Pre aktuality.sk sa v piatok rozhovoril podpredseda SaS a bývalý Korčokov štátny tajomník Martin Klus. „Ak líder kandidátky uspeje a dokonca by sa mohol stať premiérom, asi je zrejmé, kto by bol prirodzený kandidát na predsedu,” povedal Klus.