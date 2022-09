Nečakaný prepad SaS a pomerne hladké vedenie Hlasu. To sú hlavné zistenia z aktuálneho prieskumu preferencií politických strán agentúry IPSOS.

Do parlamentu by sa dostalo 8 strán a súčasná koalícia by v ňom mala iba 27 poslancov. Podľa výsledkov prieskumu, ktoré ako prvý zverejnil Denník N, by Hlas momentálne volilo 18,3 % opýtaných, čo je nárast o viac ako percento.

Na druhom mieste je Smer s podporou 15,5 % a na tretie miesto sa prepracovalo mimoparlamentné Progresívne Slovensko, ktoré by chcelo voliť 11,6 % opýtaných. Do parlamentu by sa dostali ešte SaS (9,3), OĽaNO (7,8), Sme rodina (7,5), Republika (7) a KDH so ziskom 6,5 %.