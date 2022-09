Politológ o Tarabovi: Tak toto by bol úplný škandál! Slová, po ktorých exkotlebovcovi klesne úsmev

Bol by to škandál, ak by sa nezaradený poslanec a exkotlebovec Tomáš Taraba stal podpredsedom parlamentu.

Pre agentúru SITA to povedal politológ Grigorij Mesežnikov. Nezaradený poslanec v kresle podpredsedu parlamentu by podľa neho znamenal veľké podcenenie dôležitosti fungovania zákonodarného zboru. „Koho zastupuje pán Taraba, ak by sa stal predsedom parlamentu? Ak necháme bokom jeho profil, že sa dostal do parlamentu na kandidátke fašistickej strany, tak je nezaradený poslanec. Nech poslanci nájdu jeden prípad z minulosti, že by nezaradený poslanec bol v predsedníctve parlamentu,“ povedal Mesežnikov s dodatkom, že zastúpenie v predsedníctve parlamentu vždy odráža výsledky volieb.

Ďalším problémom je podľa Mesežnikova to, kto je Tomáš Taraba. Do parlamentu sa dostal na kandidátke kotlebovcov a má názory, ktoré sú v rozpore so slovenskou zahraničnou politikou. Mesežnikov neočakáva, že by sa Taraba stal podpredsedom parlamentu, no zároveň dodáva, že dnes už je miera predvídateľnosti nášho parlamentu taká nízka, že všetko je možné. „Ale toto by bola priama cesta k premene trojkoalície na dvojkoalíciu,“ zhodnotil politológ. Jeden z troch poslancov strany Za ľudí v parlamente Juraj Šeliga sa už totiž vyjadril, že ak sa Taraba stane podpredsedom parlamentu, odíde z koalície. Podľa Mesežnikova to Šeliga „cíti veľmi dobre“ a jeho vyhlásenie ho neprekvapuje.