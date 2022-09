Prezidentka Čaputová o výrokoch Putina: Rusko mier nechráni, ale ohrozuje

Stredajšie vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina opätovne potvrdili, že Rusko sa nesnaží mier chrániť, ale ho priamo ohrozuje.

Uviedla to slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa v týchto dňoch zúčastňuje na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku. Jej vyhlásenie agentúre TASR sprostredkoval hovorca Martin Strižinec. "(Putinovo) vyhlásenie nemá so snahou dosiahnuť mier nič spoločné — naopak, situáciu, ktorú ruská invázia na Ukrajinu spôsobila, ešte viac eskaluje," zdôraznila Čaputová.

Zároveň odsúdila snahy zmeniť hranice iných štátov v rozpore s medzinárodným pravom. "Hlasovania majú vyjadrovať slobodnú vôľu ľudu — a nie vôľu okupantov," doplnila Čaputová.

Referendá o pričlenení sa k Rusku, v termíne od 23. do 27. septembra, ohlásili v utorok predstavitelia proruských separatistických republík na východe Ukrajiny – Doneckej a Luhanskej –, ako aj Moskvou dosadení činitelia okupovaných častí Chersonskej oblasti na juhu a Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny. Moskva tieto snahy separatistov podporuje.

Putin v stredu ráno vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočnením uvedených referend. Minister obrany Sergej Šojgu spresnil, že v Rusku bude mobilizovaných 300.000 záložníkov. Šéf Kremľa taktiež avizoval, že Rusko — ktoré je jadrovou veľmocou — je na ochranu svojho územia odhodlané použiť "všetky dostupné prostriedky".