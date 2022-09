Pohár trpezlivosti zamestnávateľov pretiekol: Zastavte legislatívnu anarchiu!

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličné i opozičné strany na zastavenie legislatívnej anarchie v podobe množstva poslaneckých návrhov významne poškodzujúcich podnikateľské prostredie.

Firmy žiadajú lídrov parlamentných strán, aby poslanci všetky tieto návrhy z aktuálnej schôdze Národnej rady SR stiahli. RÚZ to uviedla v tlačovej správe.

V programe aktuálnej schôdze parlamentu je podľa RÚZ viac ako sto poslaneckých návrhov, ktoré zasahujú do všetkých oblastí ekonomiky a mnohé výrazne negatívne ovplyvnia podnikateľské prostredie. „Obmedzenie predaja niektorých tovarov, či viaceré zmeny v oblasti daní sú príkladmi zákonov, ktoré sú predkladané formou poslaneckých návrhov, čím sa obchádza dodržiavanie štandardného a transparentného legislatívneho procesu a významne sa oslabuje dôvera v právny štát," tvrdia zamestnávatelia.

RÚZ preto vyzýva koaličné, ale aj opozičné strany, aby zastavili poslaneckú anarchiu a odmietli rokovať o návrhoch, ktoré sú na programe aktuálnej schôdze Národnej rady SR a majú dopad na podnikateľské prostredie. „Neupierame poslancom právo predkladať zákony, to im garantuje Ústava SR, no toto právo by nemalo byť zneužívané na obchádzanie štandardného legislatívneho procesu.“ upozorňuje viceprezident RÚZ Jozef Špirko.