Radičová zvozila politických lídrov: Nezodpovedné, neospravedlniteľné až urážajúce!

Premiér Eduard Heger nemôže ustáť neuvážené rozhodnutia predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a ministra financií Igora Matoviča, uviedla bývalá premiérka a sociologička Iveta Radičová v relácii Rádia Expres Braňo Závodský Naživo.

V súvislosti s letnou koaličnou krízou, ktorá vyvrcholila odchodom strany Sloboda a Solidarita (SaS) z koalície a demisiou ministrov nominovaných touto stranou, skonštatovala, že premiér má isté kompetencie, a to pohroziť demisiou alebo môže navrhnúť odvolanie tých, ktorí v koalícii robia problémy. Radičová však nechcela povedať, ako by sa na Hegerovom mieste rozhodla, pretože podľa jej slov nemôže premiérovi radiť.

Sociologička zároveň skritizovala pôsobenie koaličných i opozičných politických lídrov voči občanom. Ich správanie a rozhodnutia nazvala nezodpovednými, neospravedlniteľnými až urážajúcimi. „Svojich voličov zahnali do zákopovej vojny a otvorili ďalšiu vojnu medzi občanmi. Ja by som veľmi vyzývala občanov, aby sme pochopili, že krízové časy vieme zvládnuť len vtedy, keď bude platiť veta "musíme si navzájom pomáhať," tvrdí Radičová s tým, že koaličná kríza sprevádza súčasné vládnutie od začiatku.

Bývalá predsedníčka vlády nevníma pozitívne odchod strany SaS z koalície. Dodala, že je neprijateľné, akým spôsobom presadzuje svoje rozhodnutia hnutie OĽaNO. Radičová zdôraznila, že v prípade menšinovej vlády sa musia dodržiavať isté zásady. „Je absolútne vylúčené, aby sa vláda obrátila so schvaľovaním zákonov na fašistické strany. To by bolo pošliapanie základných hodnôt,“ uviedla.