Heger poslal prezidentke mená nových ministrov: Zasiahne?! Odborníci prehovorili

Je to potvrdené. Premiér Eduard Heger (46) poslal cez víkend prezidentke Zuzane Čaputovej (49) návrhy na troch nových ministrov v jeho vláde.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na hospodárstve má zasadnúť odborník na energetiku Karel Hirman, na diplomacii veľvyslanec Rastislav Káčer (57) a na spravodlivosti šéf advokátskej komory Viliam Karas (46). Rezort školstva pre nezhody v koalícii zatiaľ povedie Heger.

Hlava štátu by teraz nových šéfov mala vymenovať, no do nominácii ešte môže zasiahnuť. Otázny zostáva minister školstva. „Prezidentke som odovzdal tri mená, pri rezorte školstva som ju požiadal, aby zatiaľ poverila riadením rezortu mňa, kým dáme meno, s ktorým budeme všetci spokojní,“ uviedol premiér.

Odchádzajúci minister Branislav Grohling hovorí, že to „považuje za hazard so vzdelávaním detí“. Navrhovaný minister zahraničných vecí Rastislav Káčer je v súčasnosti veľvyslanec v Česku. Konzervatívnej časti v OĽaNO mohlo prekážať, že Káčer ešte ako veľvyslanec v Maďarsku vyvesil dúhovú vlajku. „Aj liberálne krídlo, aj konzervatívne sú s nomináciami na konci dňa spokojné,“ vysvetľoval Matovič. Heger hlave štátu poslal aj meno nového ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorý je predsedom Slovenskej advokátskej komory.

Matovič tvrdí, že návrh na jeho vymenovanie neprišiel zo strany Borisa Kollára, ktorý má problém s úpravou paragrafu 363, dávajúcim veľké právomoci generálnemu prokurátorovi. Práve Karas sa zastával ponechania paragrafu 363. „Meno Karas padlo od jedného z kandidátov, s ktorým sme sa rozprávali,“ povedal Matovič. Nadácia Zastavme korupciu hovorí, že má obavu o pokračovanie reforiem a posilňovanie antikorupčnej legislatívy. „Deklarovaná vôľa OĽANO zmeniť paragraf 363 sa javí ako neúprimná. Premiér navrhol za ministra spravodlivosti odporcu zmeny Trestného poriadku,“ uviedli.