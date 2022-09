O najzápadnejšiu obec sa pobije 7 kandidátov: Ktorý zasadne na stoličku starostu?

Na post starostu najzápadnejšej obce Slovenska Záhorskej Vsi je sedem kandidátov.

Vyplýva to z informácie o zozname uchádzačov, ktorí podali kandidátne listiny. Samospráva zoznam zverejnila na webe obce, pripomína zároveň, že o registrácii rozhodne miestna volebná komisia.

Medzi uchádzačmi sú štyria nezávislí kandidáti, traja nominanti politických strán, respektíve koalícií. Na starostu kandidujú Andrej Bajtek (NOVA), Samuel Nerád (Sme rodina), Boris Šimkovič (Hlas-SD, Smer-SD, SNS), Pavol Kožík, Martin Lučánsky, Igor Meňhart a Boris Mészáros (všetci nezávislí kandidáti).

V tomto roku sa voľby do orgánov obcí uskutočnia v rovnakom termíne ako voľby do orgánov samosprávnych krajov - hlasovať sa bude v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa mohli podávať do 30. augusta. Volebná kampaň sa skončí 48 hodín predo dňom konania volieb.