Víkendové podujatie hnutia OĽaNO žiadne zázračné riešenie neprinieslo, práve naopak: Poslanci na úteku!

Minister financií Igor Matovič nikam neodchádza, zato jednou nohou na odchode z jeho strany je viacero vplyvných postáv OĽaNO. Ako nám potvrdili viaceré zdroje z tejto strany, práve toto je najhmatateľnejší výsledok víkendového tímbildingu na Liptove, na ktorom sa matovičovci snažili nájsť zázračný liek na riešenie vládnej krízy.

O koho by malo ísť a ako by takáto situácia ovplyvnila budúcnosť vlády, ktorá sa už aj tak ledva drží pri živote? Zo stretnutia v Liptovskom Jáne ešte pred večernou opekačkou odišli viaceré dôležité osoby z OĽaNO vrátane ministra vnútra Romana Mikulca či výrečného poslanca Jozefa Pročka. Ten ešte krátko predtým písal o tom, ako si bude s kolegami opekať, no nakoniec si to rozmyslel a odišiel predčasne do Bratislavy.

Atmosféra na tímbildingu podľa našich informácií nebola idylická, pričom jedným z dôvodov môže byť aj rozkol, ktorý sa v strane rysuje. Jeho dôvodom je odlišný postoj niektorých poslancov a najmenej jedného ministra k riešeniu vládnej krízy.

Táto zhruba 5-členná skupina má podľa našich informácií preferovať, aby OĽaNO ustúpilo tlaku zo strany SaS a stiahlo svojho šéfa Igora Matoviča z postu ministra financií. Ten naopak tvrdí, že odstúpi až vtedy, keď SaS prijme jeho 10 požiadaviek.