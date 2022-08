Podľa politológa si Fico robí referendom iba kampaň: Formuloval naschvál nesprávne otázky?!

Opozičný Smer sa tvári, že sa už nevie dočkať predčasných volieb. Preto vyzbieral podpisy na vypísanie referenda a hárky zaniesol prezidentke.

Otázky, ktoré strana do všeľudového hlasovania navrhla, však vzbudzujú pochybnosti expertov. Práve spôsob, akým sú sformulované, by mohol byť dôvodom jeho nekonania. Podľa politológa práve o to Smeru ide. Chce zo „zmareného referenda“ vyťažiť.

V Prezidentskom paláci sa ocitli podpisové hárky, na ktorých je viac než 406-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Priniesol ich tam šéf najväčšej opozičnej strany Robert Fico a jeho družina. Fico navrhuje, aby sa referendum konalo 29. októbra, teda v deň spojených komunálnych a župných volieb, a zároveň vyhlasuje, že prezidentka Zuzana Čaputová zmarí ďalšie referendum.



Kolíková vidí problém

Kancelária prezidentky zatiaľ otázky nekomentuje. Najprv chce skontrolovať, či podpisy pod petíciou spĺňajú všetky náležitosti a či je ich 350-tisíc overených. To je totiž minimálny počet potrebný na to, aby sa referendum vôbec mohlo konať. Problémom by však mohli byť referendové otázky.

Prvá otázka znie: Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu? Druhá otázka sa týka toho, či občania súhlasia s tým, aby sa dalo skrátiť volebné obdobie referendom alebo uznesením Národnej rady SR. K nej je priložené aj konkrétne znenie zmeny Ústavy SR.

Otázky sa už na prvý pohľad nepozdávajú ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej. „Otázky považujem za ústavne problematické. Robert Fico to ako právnik určite veľmi dobre vie,“ povedala a dodala, že líder Smeru postavil prezidentku pred ťažkú politickú otázku. Úvahám o legislatívnom zakotvení možnosti predčasných volieb však ministerka rozumie. „Je dobré, aby sme k tomu mali dobrú ústavnoprávnu úpravu. Je dobré, aby sa to robilo nie pod politickými pojmami-dojmami,“ vyjadrila sa.