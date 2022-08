Edo, vidíš vôbec realitu?! Toto sú 4 najvážnejšie problémy možnej menšinovej vlády

Noví a veci neznalí ministri, nedostatok hlasov v parlamente či hrozba rozpočtového provizória.

Aj tieto problémy by musela riešiť menšinová vláda OĽaNO, Sme rodina a Za ľudí po tom, čo by SaS na konci augusta z vlády skutočne odišla. To sa podľa odhadov expertov zdá ako najpravdepodobnejší scenár. Premiér Eduard Heger (46) sa pritom hrá na to, že sulíkovcov ešte dokáže presvedčiť o tom, aby ich neopustili. Pri otázkach na nových ministrov či fungovanie vládnej zostavy po odchode jedného z pilierov koalície si zakrýva oči a správa sa, akoby nič vážne nehrozilo. Nový Čas sa pozrel na najvážnejšie problémy možnej menšinovej vlády.

1. Ohrozený rozpočet

Keďže menšinová vláda môže mať permanentné problémy s hľadaním podpory v parlamente, nie je vonkoncom isté, že by sa jej podarilo získať zákonodarcov aj pre budúcoročný rozpočet. V prípade, že nie, mohlo by krajine hroziť rozpočtové provizórium, teda stav, počas ktorého vláda svieti a kúri, no mnohé funkcie štátu, ktoré nie sú vyslovene životne dôležité, by išli bokom. K tomu sa pripája hrozba ďalšieho problému, ktorým je neschopnosť schváliť zmenu dlhovej brzdy. S jej prijatím má vláda problém už teraz, pričom bez nej bude musieť v budúcom roku veľmi výrazne šetriť.