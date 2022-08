Realitné nákupy v rodine poslanca: Naď odobril predaj domu Šeligovmu bratovi

Má to v suchu. Brat poslanca Juraja Šeligu (31) si spolu s manželkou plánovali kúpiť dom od štátnych vojenských lesov.

Politik o tom pred dvomi mesiacmi sám informoval s tým, že celá vec išla cez súťaž bez toho, aby sa v tom nejako angažoval. Napriek tomu si tento predaj vzal pod drobnohľad minister obrany Jaroslav Naď (41), ktorý proces niekoľko týždňov posudzoval.

Štát sa chcel nehnuteľnosti, ktorú si vyhliadli Šeligovci, zbaviť. Ide o dom na okraji Veľkých Levár (okr. Malacky), ktorý má podľa znaleckého posudku hodnotu minimálne 137 000 €. Šeliga nám opisoval, že jeho brat s manželkou hľadali príbytok práve v danej lokalite, keďže tam žijú v podnájme.

Prihlásili sa tak do súťaže na základe inzerátu na obecnej stránke Veľkých Levár, ktorý ponúkal staršiu poľovnícku hájovňu. Tá sa nachádza v lokalite spolu s pár rodinnými domami neďaleko vlakovej stanice. Šeliga hovoril, že nehnuteľnosť bola inzerovaná už v marci 2021 a nikto o ňu nemal záujem napriek viacerým inzerátom. „Dal som to von preto, aby sa každý, koho to zaujíma, mohol pýtať, kým to nie je uzavreté,“ opísal poslanec s tým, že vo veci u nikoho neloboval.

Odhady ceny

Celú transakciu spočiatku neschválil minister obrany Jaroslav Naď, lebo si dal celý proces preveriť. Pre Nový Čas však teraz potvrdili, že skúmanie už majú za sebou. „Minister obrany po dôslednom preskúmaní predaja spomínaného majetku na základe predložených záverov konštatoval, že nedošlo k žiadnej procesnej chybe a všetky náležitosti boli vykonané v súlade so zákonom,“ uviedla hovorkyňa Martina Kovaľ Kakaščíková.