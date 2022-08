Jankovská sa triasla, plakala a musel ju podopierať advokát: Môže sa vyhnúť trestu pre psychické problémy?

Plakala, triasla sa a pri chôdzi krívala.

Fotogaléria 24 fotiek v galérii

Tak vyzeral príchod bývalej smeráckej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej (51) pred trnavský súd. Ten mal prejednávať obžalobu za vydieranie v kauze Fatima, za ktorú jej hrozí desať rokov basy. Na súde sa pritom dlho nezdržala a krátko po príchode ho odročili. Ako veľmi zavážia jej psychické problémy?

Po vystúpení z auta sa po jej boku objavil advokát Peter Erdös a po pár krokoch ju už musel podopierať. Pred budovou súdu sa začala triasť, krívala a následne sa rozplakala. Rovnako pôsobila aj vnútri, kde dokonca vybehla z pojednávacej miestnosti, keď jej prišlo nevoľno.



Advokát odmietal, že by išlo o divadlo, a počas pojednávaní podľa neho zaznejú posudky lekárov, ktorí Jankovskú vyšetrovali. Expolitička je obžalovaná v kauze trenčianskeho baru Fatima, pričom spolu s ňou je trestne stíhaný aj jej svat Peter Vasko a bývalý šéf Národnej protikorupčnej jednotky Róbert Krajmer.

Na súde sa niekoľko minút riešilo najmä nedoručenie obžaloby Jankovskej. Podľa sudcu si nepreberala poštu. Neskôr sa ju snažil doručiť cez policajtov, no ani na šesť pokusov sa im to nepodarilo. Nakoniec jej ju odovzdali len v pondelok, pričom tak nemala päť dní na preštudovanie. „Ja som bola doma. Synovia mali splnomocnenie na preberanie poš­ty,“ opisovala Jankovská a nesúhlasila s tým, aby sa pojednávalo. „Moja klientka má dosť silné medikamenty, je možné, že to nemusela počuť,“ povedal Erdös.