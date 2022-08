Vládna špička sa chystá na ďalšie rokovanie: Deň, ktorý ukončí koaličnú krízu?!

Ďalšie rokovanie o budúcnosti koalície by sa malo konať v sobotu (20. 8.), zvoláva ho premiér Eduard Heger (OĽANO). Pre TASR to uviedla strana Za ľudí, Úrad vlády SR to zatiaľ nepotvrdil. Hovorkyňa premiéra Ľubica Janíková pre TASR povedala, že stretnutie bude určite tento týždeň a o presnom termíne budú informovať.

SaS už avizovala, že na stretnutie príde. Za ľudí chce žiadať šéfa SaS Richarda Sulíka, aby odišiel až po zime. Strana Za ľudí v stanovisku zopakovala, že presadzuje pokračovanie štvorkoalície. Kritizujú možný odchod ministra hospodárstva Sulíka v čase vrcholiacej energetickej krízy v Európe. "Na koaličnom stretnutí tento týždeň budeme žiadať Richarda Sulíka, aby ak chce tak veľmi odísť, odišiel z vlády až po zime, ktorá bude najhorším obdobím, aké EÚ počas svojej existencie zažila," uviedla strana. SaS na stretnutie príde. Avizoval to v piatok (12. 8.) Sulík, v pondelok to potvrdil aj hovorca Ondrej Šprlák. "Vyjednávací tím SaS sa zúčastní aj na ďalšom rokovaní o budúcnosti koalície. Stále trváme na našej požiadavke, ktorú schválila aj republiková rada, a teda, že vyjednávací tím je splnomocnený vyjednať novú koaličnú zmluvu, z ktorej jednoznačne vyplynie, že Igor Matovič ako pôvodca veľkej väčšiny problémov doterajšej koalície nebude súčasťou vlády," uviedol hovorca pre TASR. Na Matoviča sa to sype z každej strany! Pohár trpezlivosti SaS pretiekol: Takto to bolo s miliardovým balíčkom OĽANO a SaS si v súvislosti s koaličnou krízou vymieňajú odkazy cez sociálne siete. Šéf OĽANO Igor Matovič cez víkend na sociálnej sieti pripomenul koaličnú zmluvu, v ktorej sa podľa neho hovorí, že keď ktorýkoľvek koaličný partner s čímkoľvek nesúhlasí, môže to zablokovať vetom. "Keďže SaS do posledného hlasovania o vete prezidentky ani raz veto nepoužila - logicky - nemohlo prísť k akémukoľvek porušeniu pravidiel a SaS celý postup aj obsah balíčka odtolerovala," napísal. "Strana SaS považuje argument OĽANO o tom, že sme ich spoluprácu s fašistami pri prelamovaní veta prezidentky mohli vetovať, za nepravdivý a zavádzajúci," reagovala SaS a pripomenula, že Matovič aj verejne tvrdil, že balíček SaS vetovať nemôže, pretože je v súlade s programovým vyhlásením vlády. "Partneri uznali len naše veto na zvyšovanie daňovo-odvodového zaťaženia," skonštatovala SaS a na sociálnej sieti zverejnila aj zostrih Matovičových vyjadrení k použitiu veta. Piatkové stretnutie vo vládnom hoteli Bôrik finálne riešenie neprinieslo. Predsedníctvo a poslanci OĽANO ešte predtým vyhlásili, že Matovič ostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od SaS. Liberáli zopakovali, že pokiaľ Matovič neodíde do konca augusta z vlády, ministri za SaS podajú demisiu.