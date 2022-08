Martin Fecko si zastal Igora Matoviča: Koaličnú krízu prirovnal ku komunizmu! Drsný odkaz Sulíkovi

Poslanec Národnej rady SR a člen hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Martin Fecko je presvedčený, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) chce nadobro „vyšachovať“ z vlády lídra OĽaNO Igora Matoviča.

Podľa Fecka sa Matovičovi podarilo poraziť mafiu, ktorú nazýva Smer – sociálna demokracia (SMER-SD), no predsedu SaS Richarda Sulíka to vôbec nezaujíma. Informoval o tom dnes na sociálnej sieti.

„Sulík sa rozhodol vyriešiť raz a navždy svoj osobný spor s Igorom a zviesť sa na vlne jeho momentálnej nepopularity. Tento osobný spor však Sulík, opantaný vlastným egom, nevie ,prekusnúť´“, tvrdí Fecko, ktorý je presvedčený, že Sulíkovi v spore sekundujú i angažovaní novinári, ktorým Matovič leží v žalúdku. „Neprejde deň, aby ste si v médiách neprečítali, nepočúvali, že Matovič zasa útočí, že sa zle vyjadruje, môže za to, či ono, že je taký alebo onaký," uviedol Fecko.

Poslanec prirovnal koaličnú krízu ku komunizmu, keď každý musel robiť to, čo mal prikázané. A ak to neurobil, sám sa stal nepriateľom. „Tak je to dnes s kopnutím si do Igora. Buď ideš s nimi, alebo si proti nim a hlavne musíš dehumanizovať Matoviča. Boľševici by skákali radosťou." Fecko ďalej priznal, že líder OĽaNO má svoje chyby, ale je pracovitý, disponuje analytickým mozgom a je plný emócií. Podotkol, že Matovič sa okrem toho dokáže za svoju chybu ospravedlniť, podať pomocnú ruku a správne kritizovať. Podľa Fecka pomohol Matovič strane SaS dostať sa do parlamentu. „Igor pred voľbami povedal: ,Ak nechcete z nejakého dôvodu voliť OĽaNO, voľte SaS‘, môžte si myslieť, že sa zbláznil, ale nie, tak sa chová Igor."