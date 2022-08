Matovič naložil Sulíkovi, koľko sa do neho vošlo: Zaplietol do toho i Radičovej vládu!

Koalícia už týždne bojuje s krízou a aj napriek zúfalému pokusu o záchranu v podobe rokovania sa nič nezlepšilo. Najväčší problém podľa odborníkov je azda v naškriepenom vzťahu medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO).

Okrem toho, že sa vládne špičky koncom minulého týždňa stretli, sa zdá, že si ministri stále majú čo povedať. Igor Matovič nevie nezhody prekusnúť a do kolegu si opäť kopol na sociálnej sieti. Tentokrát ako príklad toho, čo podľa neho robia liberáli, uviedol pád Radičovej vlády.

"Radičová: 1 rok, 3 mesiace a 2 dni, Matovič: 1 rok a 9 dní, Heger: 1 rok a 5 mesiacov. Až toľko 'dovolila' SaS žiť protikorupčným vládam, ktorých bola súčasťou. Nie som optimista, ale SaS 1. septembra povalí už tretiu protikorupčnú vládu v rade," píše Matovič, ktorý sa so situáciou, ktorá podľa neho nastane, nevie zmieriť.

"Pred 11 rokmi to začalo rovnako - podpásovky a neustále ponižovanie Ivety Radičovej. Skončilo to odovzdaním moci mafii na 8 rokov. Rozkradnutých 30 miliard eur, zabitý Ján a Martina. Pred rokom som zažil detto už sám ako premiér. Bohužiaľ, tentokrát to nebude iné. Áno, môžme dúfať, že to tentokrát nedotiahne do 'zdarného' konca. Ale je to naivné," rozpísal sa Matovič a nahlas rozmýšľa, kde by Slovensko mohlo byť, ak by sa jeho koaličný partner "nevyhrážal" povolením vlády. "Opozícia v koalícii. Na čo nám je Fico? Na čo Mazurek? Vystačíme si sami," dodáva.

"PS: Držím palce každému, kto sa bude nasledovné dva týždne ešte snažiť zabrániť SaS v dokonaní 'diela'. Ja na to silu po tých 11 rokoch skúseností nemám. PS2: Napriek tomu - Rišo, skús tentokrát prvýkrát urobiť krok späť a zachrániš Slovensko pred vládou mafie Smeru a Hlasu s kovanými fašistami z Republiky," pozdravuje svojho kolegu na záver Matovič.

Vládne špičky v piatok rokovali o finálnom vyriešení krízy, no nenašli žiadne spoločné riešenie. Zídu sa opäť tento týždeň. Spor v koalícii sa vyostril potom, ako parlament prelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. Liberáli následne vypovedali koaličnú zmluvu, žiadajú vypracovanie novej. Trvajú na odchode Matoviča z vlády. Pri nesplnení podmienok avizovali ministri SaS na záver augusta demisiu.