Robert Fico zvozil vládu pod čiernu zem: Igor Matovič bleskovo vracia úder

Koalícia už dlhé týždne zápasí so zemetrasením a aj napriek zúfalému pokusu o záchranu sa veci nezačali hýbať smerom k zlepšeniu. Najväčší problém politológovia vidia snáď v konfliktne medzi ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) a ministrom financií Igorom Matovičom (OĽaNO). Robert Fico na rozbúrenú koalíciu prihliada z úzadia opozície.

Fico vláde vyčíta problémy, s ktorými momentálne krajina zápasí. "Vláda už nemá nárok na existenciu," uvádza rázne šéf Smeru na sociálnej sieti. "Ľudia už potrebujú konečne počuť, čo ide vláda urobiť s cenami energií a zdražovaním, pretože nikoho netrápia ich osobné hádky. Faktom je, že táto vládna katastrofa by už neexistovala, keby nemala podporu médií a vybraných novinárov, ktorí aj to najväčšie zlyhanie vedia prehliadnuť a otočiť proti opozícii," rozmýšľa nahlas Fico.

Príležitosť na vyjadrenie si nenechal ujsť Igor Matovič, ktorý pohotovo zareagoval na expremiérove vyjadrenie na sociálnej sieti. "Spravodlivosť by bola veľmi rada, ak by si človek, ktorý ju vydal do područia nitrianskej mafie, prestal o ňu vytierať obsah svojich otvorov. Štvanica zaujatých novinárov od prvého dňa, keď zostali mimo ich vysnívanci, voči nepohodlným členom vlády a koalície spôsobila plíživú legitimizáciu absolútneho Zla. Gratulujem," odkazuje opozičnému politikovi Matovič a k príspevku pridáva i fotku Roberta Fica, zrejme, aby každý vedel, na koho minister financií naráža.

"Koalícia je už skutočne zrelá na odpis, pretože vzťah Matoviča a Sulíka je už momentálne neriešiteľný prípad. Aj zo strany Sulíka je trochu pokrytecké, ak tvrdí, že ak Matovič odíde z postu ministra, vyrieši sa problém," vyjadril sa ku koaličnej kríze politológ Tomáš Koziak.

Vládne špičky v piatok rokovali o finálnom vyriešení krízy, no nenašli žiadne spoločné riešenie. Zídu sa opäť na budúci týždeň. Spor v koalícii sa vyostril potom, ako parlament prelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. Liberáli následne vypovedali koaličnú zmluvu, žiadajú vypracovanie novej. Trvajú na odchode Matoviča z vlády. Pri nesplnení podmienok avizovali ministri SaS na záver augusta demisiu.