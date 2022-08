Prímerie nevydržalo ani deň: Opäť si skočili do vlasov! Politológovia im nedávajú veľa šancí

Po nesmelom pokuse o uzmierenie sa opäť pustili do šarvátok. Igor Matovič (49), ktorý si ešte v piatok po rokovaní vo vládnom hoteli Bôrik aspoň naoko spytoval svedomie, si hneď v sobotu ráno opäť kopol do svojho najobľúbenejšieho nepriateľa.

Hoci Richarda Sulíka (54) nespomenul priamo, vytkol mu, že nie je tak dobrý ako jeho maďarský rezortný kolega, ktorý na rozdiel od neho neštrajkuje, ale tvrdo pracuje.

Piatkové rokovanie, ktoré zvolal premiér Eduard Heger a na ktoré stranícke centrály vyslali kompletné vyjednávacie tímy, pritom nebolo žiadnou idylkou. Všetci zúčastnení sa však snažili zachovávať dekórum a neútočili na seba, no fakticky sa nezmenilo nič: Matovič potvrdil, že nikam neodchádza a Sulík zopakoval, že ak neodíde Matovič, odíde z vlády on sám a vezme so sebou aj ďalších ministrov z SaS.

„Ja nepožadujem nič,“ vyhlásil po rokovaní skromne Matovič s tým, že sa ospravedlňuje „za všetky hriechy“. Ráno však už bola situácia iná. Ten istý Matovič zdieľal na sociálnej sieti správu o tom, že v Maďarsku postaví čínska firma za 7,3 miliardy eur továreň na výrobu batérií, ktorá bude druhá najväčšia svojho druhu v Európe. Od Číňanov sa opäť prepracoval ku kritike Sulíka, ktorý len nedávno oznámil veľkú investíciu Volva na východnom Slovensku.

„Gratulujem maďarskému ministrovi hospodárstva k tomu, že neštrajkuje a pracuje. Takto sa to robí, do psej matere!“ parafrázoval výrok, ktorým svojho času Robert Fico „vyučoval“ Petra Pellegriniho. „Megainvestícia 5-krát väčšia ako Volvo. Maďari idú ako rakety a my popri nich vyzeráme ako chudobní príbuzní,“ dopísal ešte Matovič.