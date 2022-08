Zúfalý pokus o záchranu koalície! Politológ má jasno: Moc má v rukách tento minister

Snažili sa, no dopadlo to tak ako zvyčajne.

Tento okrídlený výrok z 90. rokov veľmi dobre charakterizuje aj piatkové narýchlo zvolané rokovanie vládnych špičiek v bratislavskom hoteli Bôrik. Hoci boli očakávania veľké, vládne strany sa nakoniec len letargicky rozišli s tým, že o posledný reštart vzťahov sa pokúsia ešte v druhom kole rokovaní budúci piatok. Čo špičky vládnych strán riešili vyše dve a pol hodiny za zatvorenými dverami a má ešte táto koalícia vôbec nejakú šancu na záchranu?

To, že v piatok by mohlo ísť o prelomové rokovanie, naznačovali signály zo straníckych centrál, ako aj „hviezdne“ obsadenie delegácií. V Bôriku sa zišli nielen lídri jednotlivých strán, ale celé tímy zložené z tých najťažších váh v jednotlivých stranách. Na stretnutie všetkých narýchlo zvolal premiér Eduard Heger a jednotlivé strany ešte v piatok ráno vysielali signály, podľa ktorých by sa práve na tomto stretnutí mal už rozlúsknuť osud celej koalície. Nakoniec z toho opäť nič nebolo.

Ako prvý z rokovania odišiel šéf poslaneckého klubu Sme rodiny Peter Pčolinský a zakrátko aj jeho stranícky šéf Boris Kollár a tiež trio vyjednávačov zo SaS. „Na dnešnom stretnutí som nenadobudol pocit, že by sa malo niečo zmeniť,“ sklamane konštatoval šéf SaS Richard Sulík, podľa ktorého jeho strana stále trvá na odchode Igora Matoviča z postu ministra financií.