Matovič zaspomínal na stretnutie s Jozefom Tomkom († 98): S Pavlínkou pozvali kardinála na zmrzlinu

Pondelkové ráno začalo smutnou správou z Talianska. Vo veku 98 rokov zomrel v Ríme kardinál Jozef Tomko. Na významnú duchovnú osobnosť zaspomínal minister financií Igor Matovič a podelil sa o úsmevný zážitok.

Ako Matovič píše na sociálnej sieti, v roku 2014 on a jeho manželka Pavlína navštívili so skupinkou pútnikov z Harichoviec Rím. Prechádzali mestom, no po čase sa rozhodli, že je najvyšší čas vrátiť sa na ubytovanie.

"Z veľkej skupiny sme sa akosi oddelili v menšiu a po obhliadke chrámu sv. Petra sme sa vybrali na ubytko. Tu jedného fiškusa napadlo - poďme urobiť prepadovku kardinálovi Tomkovi - veď býva hneď tu v prvom dome na ulici Via della Conciliazone. Nebolo treba prehovárať," píše minister s tým, že o minútku už aj zvonili na zvonček.

"Ozvala sa sestrička po taliansky a ja suverénne po slovensky: 'Dobrý deň, pán kardinál Tomko nie je náhodou doma?' Nastalo krátke ticho a zrazu už v slovenčine: 'Je a čo by ste si priali?' 'Nič, len sme ho chceli pozvať na zmrzlinu.' Zase nastala pár sekundová odmlka, asi sestrička trošku predýchavala. 'To vážne?' 'Jasné. My sme pútnici zo Slovenska a chceli by sme sa s ním veľmi stretnúť,'" opisuje Matovič situáciu, ktorú mu môže závidieť nejeden veriaci.

Žena neodbytným návštevníkom prezradila, že kardinál sa chodieval prejsť každé ráno po Námestí sv. Petra. "O pol 8, ako podľa hodiniek, sa v bráne zjavil pán kardinál a my sme sa na neho vrhli. Bol úžasný. Popísali sme mu, ako sme na neho striehli, ako sme to vyhútali so sestričkou a smial sa spolu s nami. Strávili sme s ním v precházkach po námestí dobre viac ako hodinu a veľmi dobre sa počúval. Vtedy mal 90, napriek tomu plný života, vtipu a s úplne jasnou mysľou. Ďakujem za tie chvíle, Ďakujem za Váš príkladný život. Odpočívajte v pokoji a myslite na nás, svojich rodákov," spomína s úsmevom politik.