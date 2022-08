Kotlebovi krachol vzťah s priateľkou Máriou: Rozchod po roku! Šokujúce, čo mal od nej žiadať

Rozprávky je koniec!

Len pred pár mesiacmi Nový Čas informoval o tom, že šéf extrémistickej ĽSNS Marian Kotleba (45) si našiel novú lásku. Po jeho boku sa začala objavovať ekonómka Mária z Partizánskeho, čo aj potvrdila. Zdá sa však, že Kotleba si ani tento vzťah nedokázal udržať. Po roku je totiž ich pomeru koniec a Nový Čas pozná detaily.

Kotleba musel opustiť parlamentné lavice v apríli, pretože ho súd uznal vinným zo sympatií k neonacizmu. Odvtedy sa verejne príliš neukazuje, ale rieši súkromné záležitosti. Jednou z nich bola aj Mária, ktorá sa do neho zamilovala a on jej lásku opätoval. Po manželstve s Frederikou, ktorá si našla nového frajera v Egypte a porodila mu tam dcérku, tak vodcovi slovenských extrémistov svitala nádej na to, že nájde tú pravú v ekonómke Márii z Partizánskeho, ktorá má dve deti.

Tá na otázku Nového Času, či má vzťah s Kotlebom, odpovedala pred pár mesiacmi jasne: „Áno, mala a stále mám.“ Teraz je však intímnostiam koniec, keďže podľa našich informácií mu stroskotal aj tento pomer. „Boli spolu rok. Stretli sa na akcii, padli si do oka a potom sa stretli na ďalšej, kde si už vymenili telefónne čísla,“ začína rozprávať blízka kamarátka Kotlebovej Márie, ktorá je o ich vzťahu nadštandardne informovaná.



Výmena za straníčku

Politik s Máriou trávil najmä víkendy, počas ktorých si užívali vzájomnú prítomnosť. Všetko sa to však náhle zlomilo počas tohto leta. Mária vraj netuší, prečo sa jej Kotleba prestal ozývať a ukončil to s ňou.

„Boli dohodnutí, že mali ísť do Čiernej Hory na dovolenku, kde sa mu nepodarilo zohnať ubytovanie, tak zmenil destináciu na Bulharsko, avšak tam šiel už bez nej. Vyrazil tam s nejakou straníčkou a s jej dcérou, vôbec tomu nerozumela a ani ja. Vôbec to Marian nevysvetlil,“ opisuje Máriina kamarátka posledné momenty ich lásky.