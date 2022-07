Kollár je na love nezaradených poslancov! Kľúčom k prežitiu koalície je 7 z nich: Čo oni na to?

Dokážu nahradiť odchádzajúcu SaS inými poslancami?

Vo vládnej koalícii, ale i mimo nej prebieha urputný boj o to, aby mohla v pozmenenej podobe pokračovať vo vládnutí aj po odchode rebelujúcej SaS, ktorá by mohla koalíciu opustiť na konci prázdnin. Ako hlavný aktér sa ukazuje šéf koaličnej strany Sme rodina Boris Kollár (56), ktorý avizuje nové prírastky v poslaneckom klube. V zákulisí sa už črtajú ďalší nezaradení, ktorých by Kollár mohol naverbovať, aby podporovali menšinovú vládu.

Hoci plán A naďalej spočíva v tom, že sa SaS a OĽaNO nakoniec predsa len podarí dohodnúť a vláda zostane v nezmenenej podobe, zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa k takejto dohode schyľovalo. Podmienkou SaS je totiž odchod šéfa OĽaNO z postu ministra financií, a ten jednoznačne odmietajú. Do roly hlavného aktéra a záchrancu koalície sa tak stále viac vžíva práve predseda Sme rodina Kollár.

Už 1. septembra by mal oficiálne oznámiť vstup troch nových poslancov do svojho klubu. Pod hlavičkou jeho strany tak budú v parlamente pôsobiť aj odídenci z OĽaNO Romana Tabák a Ján Krošlák, ako aj bývalý poslanec fašistickej ĽSNS Jozef Šimko. Sme rodina tak bude mať v parlamente už nie 17, ale 20 poslancov. Odchod 19 poslancov SaS to však ani v najmenšom nevynahradí.

Kollár: Bez SaS vláda padne

Hoci v hre by mohli byť aj ďalšie mená, predovšetkým traja poslanci okolo Tomáša Tarabu, Kollár naďalej trvá na tom, že najlepším riešením by bolo zotrvanie SaS vo vláde. „Ak SaS odíde, vláda nebude mať väčšinu a budú predčasné voľby. Vláda padne. Všetko sa ukáže teraz na septembrovej schôdzi NR SR. Je veľmi dôležité, aby sme dovládli. Musí sa dohodnúť OĽaNO s SaS. Vieme dovládnuť len v pôvodnej štvorkoalícii,“ povedal Novému Času Kollár.