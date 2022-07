Heger na večeri so Sulíkom: Čo mu ponúkol, aby ho udržal v pôvodnej zostave?

Čas sa kráti. Od ultimáta SaS, ktorá v priebehu leta odíde z koalície, ubehli dva týždne. Ani jedna zo strán neustúpila zo svojich pozícií a zdá sa, že liberáli napokon splnia svoju vyhrážku a vo vláde skončia.

V tejto atmosfére sa v sobotu večer malo uskutočniť prvé stretnutie premiéra Eduarda Hegera (46) s Richardom Sulíkom (54). Čo mu ponúkol, aby ho udržal v pôvodnej zostave?

Verejnosť na výsledok koaličnej krízy s napätím čaká už niekoľko týždňov.Hnutie momentálne vysiela signály, že takáto možnosť nepripadá do úvahy a rovnako neustupuje zo svojich požiadaviek ani SaS. Heger aj počas týždňa dával najavo, že za svojím podriadeným vo vláde a šéfom v strane stojí. „To je uzavretá téma,“ odpovedal na otázku, či trvajú na tom, že Matoviča neodvolajú.

O koaličnej kríze však so Sulíkom chcel hovoriť medzi štyrmi očami s cieľom udržať štvorkoalíciu. „Máme ešte dostatok času do konca augusta,“ skonštatoval. Na festivale Gombasek v sobotu v diskusii Denníka N, krátko pred oznámenou schôdzkou so Sulíkom, Heger hovoril, že šéf SaS by sa mal obrátiť na predsedov jednotlivých strán, aby prerokoval koaličnú zmluvu. Odvolával sa na to, že on sám nepodpísal koaličnú zmluvu.

SaS však tvrdí, že niečo iné ako odchod Matoviča nepripadá do úvahy.Politológ Juraj Marušiak hovorí, že OĽaNO ani Heger nemajú záujem o úplné ukončenie koalície. Z premiérovho konania je podľa neho zrejmé, že nechce siahnuť po riešení, keď by on sám odvolal štyroch ministrov SaS po tom, čo Sulík povie, že už nie sú súčasťou koalície. Riešenie situácie odchodom Matoviča i Sulíka z vlády považuje za možné, pričom by následne musela vzniknúť vláda bez politických straníckych špičiek. Podľa politológa Pavla Baboša sa Heger snaží konflikt uhladiť. „Robí, čo môže v rámci politického postavenia, ktoré má,“ povedal s tým, že väčšiu moc má minister Matovič. Na ňom teraz je, či bude tolerovať, že bol dotlačený do odchodu z druhej funkcie v priebehu roka a pol.