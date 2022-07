Sulíkovci na odchode z vlády: Kto získa prestížne kreslá po ministroch SaS? Takéto sú možnosti

Ako by si rozdelili posty po sulíkovcoch? Všetky vládne strany vrátane SaS, ktorá formálne už opustila koalíciu, naďalej tvrdia, že by chceli najradšej pokračovať v nezmenenej zostave aj po prázdninách.

Fotogaléria 16 fotiek v galérii

No keďže SaS trvá na odchode Igora Matoviča (49) z postu ministra financií, a toho drží premiér Eduard Heger (46), je čoraz viac v hre aj to, že vládu bude treba rekonštruovať. OĽaNO, Sme rodina aj Za ľudí by tak mohli obsadzovať prestížne posty ministrov svojimi ľuďmi.

Zvyšné strany koalície by museli v prvom rade vyriešiť to, v akom pomere by si ministerstvá podelili. Vzhľadom na parlamentné počty by mohlo byť logické napríklad to, keby OĽaNO pripadli dva vládne posty a stranám Sme rodina a Za ľudí po jednom vládnom poste. OĽaNO a Sme rodina by si mohli prípadne podeliť posty aj v pomere 3 : 1 alebo 2 : 2, v oboch prípadoch s tým, že strana Za ľudí by vyšla skrátka, keďže by mala len troch poslancov.

Všetky koaličné zoskupenia zatiaľ tvrdia, že takéto úvahy sú predčasné, a už vôbec sa nechcú púšťať do špekulácií o konkrétnych menách. „Verím tomu, že vláda bude pokračovať v tomto zložení a že minister financií bude vymenený,“ nádeja sa šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Nezachytila v kuloároch, že by zvyšné koaličné strany riešili prípadné obsadenie vládnych postov po SaS? „Nie, vôbec, zachytila som len smiešne statusy na sociálnych sieťach, ale inak žiadna takáto debata nie je. Je to teraz na premiérovi, je čas sa rozhodnúť, kľúče od miešačky sú v jeho rukách,“ dodáva Zemanová.