Vládna kríza po ultimáte od Sulíka: 5 scenárov vývoja koalície! Ako vidia situáciu odborníci?

Na stole sú všetky možnosti. Po ultimáte od SaS Richarda Sulíka (54) sa koalícia zmieta v neistote.

Liberáli položili na stôl len dve možnosti toho, ako sa situácia môže ďalej vyvíjať - buď odíde Igor Matovič (49) ako minister financií, alebo sa budú porúčať sulíkovci z vlády. To by vyvolalo vlnu zmien, ktoré by mohli vyvrcholiť až v predčasných voľbách. Zdá sa však, že výzva SaS sa nestretne s pochopením a prvá reakcia OĽaNO hovorí jasnou rečou - Matovič zostáva a nepristúpia na žiadne ultimatívne požiadavky. Sulík oznámil, že sa v strane jednomyseľne zhodli na tom, že vypovedali koaličnú zmluvu.

„Tak ako doteraz sa pri najlepšej vôli už nedá pokračovať,“ povedal Sulík. Vrcholom bolo podľa nich prelomenie veta s pomocou fašistov pre Matovičov balíček, ktorý nie je krytý príjmami zo štátneho rozpočtu. „Akoby nestačilo, že našu vládu postihla korona, ekonomická recesia, energetická kríza, vojna u susedov, ešte máme aj Igora Matoviča,“ zdôvodňoval Sulík. Ultimátum platí do konca augusta a jedinou schodnou možnosťou pre SaS je odchod Matoviča a nová koaličná zmluva.

OĽaNO si na reakciu na sulíkovcov vybralo 24 hodín. Vo štvrtok poslali stanovisko, v ktorom píšu, že pre nich vyhrážky SaS nie sú schodné. „Hnutie OĽaNO vopred komunikovalo, že nepristúpi na akékoľvek ultimatívne požiadavky strany SaS a Igor Matovič zostane ministrom financií. Napriek tomu sa v SaS rozhodli položiť nereálne požiadavky na stôl. Veľmi nás to mrzí, ale z toho nám skôr vyplýva, že nejde o úprimnú snahu sa dohodnúť, ale len o hľadanie zámienky na vopred naplánovaný odchod z vlády. Naše stanovisko zostáva a zostane nemenné,“ uviedlo predsedníctvo OĽaNO.

Dodali, že veria, že SaS ustúpi od svojho plánu „povaliť ďalšiu vládu“. Podľa parlamentných prepočtov by k pádu vlády nedošlo automaticky. Vláda Hegera by mohla pokračovať, akurát by bola menšinová. V Národnej rade by sa opierali o 69 poslancov plus niektorých, ktorí pravidelne hlasujú s koalíciou.