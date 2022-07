Mária Kolíková: Ak tu niekto pomohol ľuďom v ťažkej situácii, bolo to moje ministerstvo!

Neúčinná legislatíva o osobnom bankrote prispievala podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (klub SaS) v minulosti k tomu, že sa dlžníci dostávali do dlhovej špirály.

Nebolo náhodné, že exekútorom bol človek, ktorý predtým pôsobil v spoločnosti, ktorá poskytovala pôžičky, čím tak išlo o osobu, ktorá bola od počiatku zaujatá vo veci. Informovala o trom ministerka na tlačovej konferencii.

Súčasná právna úprava je podľa ministerky správna, je primerane efektívna, spravodlivá a sleduje tie ciele, ktoré má mať exekučné konanie. „Súčasná úprava zabezpečuje, aby ste dostali exekútora na základe náhodného výberu a potom, ak je dlžník vo viacerých exekučných konaniaach, tak ten istý exekútor má na starosti aj ďalšie veci. To je naozaj veľmi efektívny spôsob, ako sa domôcť vymoženia pohľadávok a nerobia sa viackrát tie isté úkony, pokiaľ ide o toho istého dlžníka," uviedla Kolíková.

Pokiaľ zmeny v rámci exekučných amnestií navrhuje hnutie Sme rodina, mala by svoje požiadavky podľa Kolíkovej ozrejmiť. „Ak tu niekto niečo doniesol ľuďom, ktorí boli naozaj v ťažkej situácii, tak to bolo ministerstvo spravodlivosti. My sme prišli s návrhom, ako lepšie nastaviť celú zrážku zo mzdy. Bol to náš nápad," podčiarkla s tým, že spôsob komunikácie, ktorý s tým súvisel, bol nepatričný k tomu, kto koľko práce vynaložil a koho to bol nápad.

„Takže ak sa pomohlo niekomu, kto bol v dlhoch a nastavilo sa im veľkorysejšie latku do hranice príjmu, na ktorý sa nesiaha, tak sme to boli my. Čo sa týka exekučnej amnestie, netuším, okrem toho, že to spomína koaličný partner, čo to má byť. Takže ak za mnou príde koaličný partner s konkrétnym návrhom, akú má predstavu, môžeme sa o tom rozprávať. Ale situácia, keď sa bavíme o exekučnej amnestii je v zásade odlišná od roku 2012 či 2016, keď to bolo na stole. Akože akých pohľadávok sa to má týkať? Ja neviem," skonštatovala Kolíková.