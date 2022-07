Sulíkovci budú rokovať o zotrvaní v koalícii: Štyri možné scenáre, ako to môže dopadnúť

Republiková rada SaS by mala rozhodnúť o budúcom osude vlády Eduarda Hegera. Aké nálady panujú v druhej najsilnejšej vládnej strane a aký verdikt sa dá čakať od jej najvyššieho orgánu?

Trinásti členovia republikovej rady, ktorá bude rokovať v rozšírenom formáte, teda aj s ministrami a poslancami z SaS, sa snažili do poslednej chvíle zachovávať bobríka mlčania. „Informovať budeme až po skončení republikovej rady,“ odbil nás jeden z členov rady, šéf finančného výboru parlamentu Marián Viskupič. Zo stanovísk ďalších členov rady však vidno, že v strane zďaleka nepanuje jednotný názor.

„Stanovisko SaS sa má ešte len sformovať, takže čokoľvek kto povie predtým, je len dohad,“ povedal nám jeden z vplyvných ľudí v SaS. Napriek tomu sa ako možnosť preferovaná najväčším počtom členov rady spomína to, že by strana dala ultimátum premiérovi Hegerovi a ministrovi financií Igorovi Matovičovi, že ten druhý menovaný má odísť z postu ministra financií.

Matovičova strana OĽaNO by v takomto prípade mala dostať čas na sformulovanie odpovede do začiatku septembra. Napriek tomu sa medzi saskármi, s ktorými sme komunikovali, objavujú aj iné názory. Niektorí už toho majú plné zuby a múdrejšie ako žiadať od Matoviča čosi, čo neprijme, by im pripadalo jednoducho odísť z vlády.

Budú žiadať Matovičovu hlavu?

Ešte častejšie však zaznieval názor, že SaS by situáciu nemala až tak vyhrocovať. Inými slovami, medzi členmi republikovej rady sú aj takí, ktorí očakávajú dôsledné prediskutovanie viacerých scenárov ďalšieho vývoja a upozorňujú aj na očakávania mnohých voličov SaS, ktorí sa v nedávnom prieskume vyjadrili za pokračovanie tejto vlády až do konca volebného obdobia. Hlavnou otázkou zostáva, ako by Matovič a Heger zareagovali na prípadné ultimátum.