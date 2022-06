Matovič kontroluje, Sulík je urazený: Vláda stojí pred rozpadom! Chystá sa odchod z koalície?

Nad koalíciou sa sťahujú mračná. Doterajšie silácke reči oboch znepriatelených koaličných partnerov SaS a OĽaNO nahrádzajú činy.

Krátko nato Igor Matovič (49) povedal, že aj oni si v hnutí zvolávajú predsedníctvo, ktoré povie, ako sa postavia k situácii v koalícii.

Spory medzi SaS a OĽaNO vygradovali a teraz by sa malo rozhodnúť. Šéf SaS Richard Sulík, ktorý včera čelil odvolávaniu v parlamente, urobil krátke vyhlásenie, ktorým de facto avizoval zásadné rozhodnutie o ďalšom fungovaní v koalícii. To by napokon malo definitívne padnúť v stredu budúci týždeň.

„Udialo sa mnoho vecí, boli sme svedkami hrubého porušenia legislatívneho procesu, takisto opakovaného porušenia koaličnej zmluvy, boli sme aj terčmi rôznych útokov, rôznych klamstiev, jednoducho, nemá zmysel sa tváriť, že problémy v koalícii nie sú,“ vyhlásil Sulík. Situácia je podľa neho vážna najmä po udalostiach z posledných týždňov.

„Nechceme však prijať žiadne zbrklé rozhodnutie. Zároveň však hovoríme, že si nevieme predstaviť len tak sa vrátiť na koaličnú radu a tváriť sa, že sa nič nestalo. Preto som poveril generálneho manažéra strany SaS, aby na 6. júla zvolal mimoriadnu a rozšírenú republikovú radu našej strany, rozšírenú o poslancov a ministrov, tam si spolu sadneme, tam sa poradíme a tam prijmeme ďalšie rozhodnutie a ďalší postup, možno nejaké naše podmienky,“ vyhlásil Sulík.