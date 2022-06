Blíži sa Lengvarského koniec?! OĽaNO má za ministra hneď dve náhrady

Hnutie OĽaNO má dve náhrady za svojho nominanta na poste ministra zdravotníctva.

Po utorkovom rokovaní vlády to uviedol líder OĽaNO a minister financií Igor Matovič. Mená neprezradil. Myslí si, že odvolanie ministra sa bude riešiť možno v lete. "Neuzurpujem si, že by som sám rozhodoval o personálnych nomináciách. Sú to zvyčajne kolektívne rozhodnutia," podotkol Matovič.

Šéfa rezortu Vladimíra Lengvarského (nominant OĽaNO) dlhodobo kritizuje. Ten v polovici júna potvrdil, že zachytil úvahy o svojej výmene. Premiér Eduard Heger (OĽaNO) mu však povedal, aby si to zatiaľ nevšímal. Matovič označil návrat poslanca Mareka Krajčího (OĽaNO) na post ministra za nepriechodný v koalícii.