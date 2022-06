Veľký problém Remišovej rezortu: Sme druhí najhorší v EÚ! Ministerka sa bráni, experti to vidia jasne

Na jednej strane nevieme postaviť nemocnice či diaľnice, na druhej nedostatočne využívame prostriedky, ktoré nám ponúka Brusel.

Podľa aktuálnej štatistiky Národnej banky Slovenska (NBS) sme takmer úplne na chvoste spomedzi európskych krajín v čerpaní časti eurofondov. Len nedávno pritom vzniklo ministerstvo pod vedením Veroniky Remišovej (46), ktoré má ako prioritu starostlivosť o eurofondy. Slovensko je podľa rebríčka, ktorý zverejnila NBS, v čerpaní eurofondov na predposlednom mieste spomedzi 17 krajín, ktoré poberajú tzv. kohézne fondy.

Čiže peniaze, ktoré dostávajú menej bohaté krajiny EÚ. Horšie od nás je už iba Chorvátsko. „Väčšina krajín aj napriek pandemickým obmedzeniam, výpadkom v dodávkach komponentov a cenovému šoku relatívne úspešne pokračovala v čerpaní. V prípade Slovenska to naznačuje, že výkonnosť systému riadenia a implementácia je tak pravdepodobne významným faktorom slabého čerpania,“ uvádza NBS. Prízvukujú, že v porovnaní s ostatnými krajinami Slovensko dlhodobo zaostáva.

Voči týmto slovám sa bráni Remišovej ministerstvo investícií. „Nemáme informácie o tom, podľa akého kľúča a metodiky NBS vybrala do svojho rebríčka práve týchto 17 krajín. Aj keby sme z celkového rebríčka vybrali iba tých 17 krajín, ktoré uvádza NBS, tak by Slovensko bolo k 31. 5. 2022 s 58-percentným čerpaním na 13. mieste,“ uvádza ministerstvo. Remišová prízvukuje, že spomedzi všetkých krajín EÚ je Slovensko podľa údajov z Európskej komisie v čerpaní eurofondov na 22. mieste. To však spomedzi 27 krajín tiež nie je na chválenie.