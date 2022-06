Heger si je podporou Ukrajiny v Bruseli úplne istý: Z jej kandidátskeho štatútu môžeme ťažiť aj my

Pre Slovensko je udelenie štatútu kandidátskej krajiny EÚ Ukrajine významné z pohľadu bezpečnosti aj ekonomickej spolupráce.

Uviedol to predseda vlády SR Eduard Heger vo štvrtok v Bruseli na úvod summitu EÚ, ktorý má potvrdiť udelenie štatútu kandidátskej krajiny pre Ukrajinu a Moldavsko. Informuje o tom spravodajca TASR. Premiér v tejto súvislosti skonštatoval, že je dôležité vyslať silný a rýchly signál pre Ukrajinu a aj pre Moldavsko. Krátko pred začatím summitu zdôraznil, že je pripravené všetko, aby k tomu došlo, Slovensko to určite podporí, a dodal, že žiadna členská krajina si to na poslednú chvíľu nerozmyslela.

"Dnešný deň je významný aj pre Slovensko, pretože sú tu dve otázky. Jedna je otázka bezpečnosti a druhá je otázka ekonomického rozvoja. Je kľúčové, aby Ukrajina zaznamenala tento posun. Bude do nej veľa investované a pre nás je dôležité, aby každý náš sused bol stabilný a prosperujúci. Z toho bude profitovať aj Slovensko," vysvetlil. Budúce členstvo Ukrajiny v EÚ znamená tiež nové prerozdelenie eurofondov, čo bude mať vplyv aj na Slovensko, ktoré je v súčasnosti v pozícii čistého príjemcu európskych zdrojov.

Premiér však upozornil, že touto otázkou sa netreba zrejme zaoberať, pretože Slovensko je už teraz na ceste, že sa jedného dňa stane čistým platcom do eurorozpočtu a príde o pozíciu čistého príjemcu. "Toto je realita každej krajiny, ktorá smeruje k vyspelosti. Ale dnes aj krajiny, ktoré sú čistými platcami, majú výhody, lebo sme všetci súčasťou jednotného trhu," uviedol.

Heger zároveň priblížil, že sa investuje nemalé úsilie do mobilizácie slovenského podnikateľského sektora, aby aj Slováci boli pripravení na proces obnovy Ukrajiny a využili túto príležitosť na maximum aj na pozdvihnutie ekonomickej úrovne na Slovensku.