Sulík a Fico sa tajne stretli pred hlasovaním o Matovičovom balíčku: Čo robili poslanci v salóniku?!

Dohoda alebo len nezáväzná debata?

Stretnutie medzi Richardom Sulíkom (54) a šéfom Smeru Robertom Ficom (57) v poslaneckom salóniku vyvoláva vášne. Igor Matovič (49) hovorí o tom, že sa na schôdzke zrodila dohoda o tom, kto všetko bude hlasovať za pripomienky prezidentky k rodinnému balíčku.

Matovič začal hovoriť o sprisahaní po hlasovaní o prelomení veta Zuzany Čaputovej. To, že zvyšné strany podporili krátko pred Matovičovým balíčkom pripomienky prezidentky, ktorá zákon okresala, bolo podľa Matoviča výsledkom dohody medzi predsedami dvoch politických strán. „Nás kritizovali, že robíme nejaký obchod s fašistami, a v skutočnosti tesne pred hlasovaním ho urobili oni. Ešte tesne pred hlasovaním prebiehalo vzadu v poslaneckom salóniku kľúčové rokovanie dvoch predsedov politických strán,“ prezradil Matovič.

Hoci to sám nepovedal, neskôr vyšlo najavo, že hovoril o rozhovore medzi Sulíkom a Ficom. Podľa Matoviča práve toto „rokovanie“ prispelo k zmene rozhodnutia poslancov OĽaNO, ktorí chceli najskôr hlasovať proti prelomeniu veta prezidentky. „Verte tomu, že ak by sme sa to nedozvedeli, ak by takéto spiknutie nebolo, tak by za náš klub 5-6-7 ľudí navyše hlasovalo za veto,“ argumentuje Matovič.