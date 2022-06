O Matovičovom balíčku je rozhodnuté: Prelomili poslanci veto prezidentky?

Je rozhodnuté.

Schválenie zákona ako celku podporilo 77 zo 142 prítomných poslancov. Za boli všetci poslanci OĽANO, zdržal sa len Juraj Krúpa. Zákon podporilo aj hnutie Sme rodina. Prelomenie veta podporili aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanci pôsobiaci v ĽSNS. Za boli aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období odišli z klubu OĽANO, a to Romana Tabák, Ján Mičovský a Ján Krošlák. Klub SaS bol proti. Poslanci Smeru-SD sa zdržali alebo boli proti. Poslanci pôsobiaci v strane Za ľudí sa pri hlasovaní zdržali. Rovnako sa zdržali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho..

Na voľnočasové aktivity tak dostanú deti od päť do 18 rokov každý mesiac 60 eur. Ministerstvo školstva a rezort kultúry majú ustanoviť zoznam voľnočasových aktivít, na financovanie ktorých možno použiť príspevok. Registre by mali vzniknúť do 1. januára budúceho roka.

Suma daňového bonusu sa upraví v závislosti od dosiahnutého veku dieťaťa. Daňový bonus na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, sa zvýši zo súčasných 43,60 (respektíve 47,14) eura na 70 eur a od januára 2023 na sumu 100 eur. Daňový bonus na vyživované dieťa po dovŕšení 15 rokov veku (15 až 25 - ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom) sa zvýši zo súčasných 23,27 eura na 40 eur, pričom od januára 2023 vzrastie na sumu 50 eur.

Od júla tohto roka sa zároveň zvýši prídavok na dieťa na sumu 30 eur mesačne a od januára 2023 na 40 eur mesačne. Ďalej sa vzhľadom na zvýšenie sumy prídavku na dieťa zruší jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa pri prvom nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy. V roku 2022 a v roku 2023 sa neuplatní valorizačný mechanizmus. Upravil sa aj systém vyplácania prídavku na dieťa. Ak dieťa nebude chodiť do školy, výška prídavku bude len polovičná.

Pripomienky prezidentky SR Zuzany Čaputovej sa týkali opatrení, ktoré mali byť účinné od januára 2023. Hlava štátu nerozporovala časti, ktoré majú umožniť okamžitú pomoc. Prekážalo jej, že ustanovenia, ktoré majú platiť od nového roka, boli schválené v skrátenom legislatívnom konaní. Pri týchto častiach podľa nej neboli naplnené podmienky pre zrýchlený režim. Prezidentka zároveň avizovala, že v prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR.