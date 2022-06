Jej znovuzvolenie je neisté! Prieskum o prezidentke ukázal nepriaznivé výsledky: Dokáže to ešte zvrátiť?

Dokáže to ešte zvrátiť? Prezidentka Zuzana Čaputová (48) uplynulý týždeň oslávila tri roky od svojej inaugurácie. V paláci jej tak zostávajú ešte necelé dva roky, no prezidentská kampaň sa rozbehne zrejme oveľa skôr. Prieskum ukazuje, že slovenská verejnosť je v prípade jej mandátu rozdelená a prípadné znovuzvolenie nemá isté.

Po troch rokoch sa dôvera k Zuzane Čaputovej znížila a prvýkrát ju preskočil líder Hlasu Peter Pellegrini. Aktuálny prieskum agentúry FOCUS pre TV Markíza hovorí, že určite ju chce voliť 15 % ľudí. Ďalšia takmer tretina by ju zvažovala ako jedného z kandidátov. Naopak, 46 % Slovákov tvrdí, že by ju nikdy nevolilo. Z čísel vyplýva, že najväčšiu podporu má spomedzi priaznivcov Progresívneho Slovenska, v ktorom pred odchodom do paláca pôsobila.

Paradoxne, druhými najväčšími podporovateľmi sú voliči OĽaNO, a to napriek tomu, že šéf hnutia Igor Matovič prezidentku označuje za falošnú. Aj v nedeľu zopakoval, že by bolo dobré, keby boli v prezidentských voľbách na výber viacerí kandidáti a „je minimálne 100-tisíc lepších žien, hodnotovo, ako naša pani prezidentka“. Naopak, najmenej priaznivcov má spomedzi podporovateľov extrémistov v Republike a opozičnom Smere.

Zuzana Čaputová zatiaľ neoznámila, či bude opätovne kandidovať aj v roku 2024. V minulosti povedala, že tak spraví skôr ako prezident Andrej Kiska, ktorý sa rozhodol menej ako rok pred voľbami.