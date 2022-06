Čo keby sa prezidentské voľby konali budúci týždeň? Čaputovú by určite nevolila takmer polovica Slovákov!

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú by určite volilo 15 percent respondentov, pokiaľ by sa prezidentské voľby konali budúci týždeň. Určite by ju nevolilo 46 percent a pre 31 percent by Zuzana Čaputová bola jedným z kandidátov, o ktorom by vo voľbách respondenti uvažovali.

Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Focus, ktorý sa konal medzi 25. májom a 31. májom na vzorke 1 008 respondentov. Prieskum bol vykonaný pre reláciu Na telo televízie Markízy.

Respondenti odpovedali na otázku „Predstavte si, že by boli prezidentské voľby na Slovensku už budúci víkend, Aký by bol Váš postoj k voľbe prezidentky Zuzany Čaputovej, ak by sa rozhodla opätovne kandidovať v prezidentských voľbách?". Možné odpovede zneli určite by som ju volil/a, bola by jedným z kandidátov, o ktorom by som uvažoval/a, túto kandidátku by som nikdy nevolil/a a neviem.

Určite by ju volilo 49 percent voličov, 41 percent by to zvažovalo a určite by ju nevolilo 5 percent., hlas by jej dalo možno 11 percent a určite by ju nevolilo 85 percent voličov strany. Voliči hnutia Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti by určite Čaputovú volilo 33 percent a určite nie 13 percent, voliči strany Sloboda a Solidarita by určite volilo Čaputovú v pomere 32 percent a voliči Kresťanskodemokratického hnutia v pomere 25 percent.Určite by ju nevolilo 35 percent voličov hnutia Sme rodina, 56 percent voličov strany Hlas - sociálna demokracia a 84 percent voličov strany Smer - sociálna demokracia.