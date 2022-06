Sulík si na verdikt musí počkať, diskusia k jeho odvolaniu sa presúva: Kedy sa rozhodne?

Diskusia k odvolávaniu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) bude vo štvrtok trvať do 19.00 h. Pokračovať by mala ďalšie dni, a to vždy po prerokovaní termínovaných bodov z aktuálnej riadnej 66. schôdze.

O priebehu rokovania informoval v pléne predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). V piatok (17. 6.) od 9.00 h by sa mali poslanci venovať viacerým správam, napríklad správe Národnej banky Slovenska či správe o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. Ak sa diskusia k nim stihne ukončiť skôr, bude pokračovať aj diskusia k odvolávaniu Sulíka. Rokovať sa v piatok má len do 14.00 h. Plénum sa následne zíde v utorok (21. 6.). Od rána od 9.00 h by sa malo na neverejnom rokovaní venovať správam Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva. Od 14.00 h majú poslanci naplánovaný bod z dielne rezortu spravodlivosti. "Teda by sme pokračovali v odvolávaní ministra budúci týždeň, rátam v stredu, štvrtok (22. a 23. 6.)," doplnil Kollár. Mimoriadna schôdza o návrhu na odvolanie Sulíka: Fico na ministrovi nenechal nitku suchú!