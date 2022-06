Výlety za štátne peniaze? Bitka, formula aj futbal, naši politici sa vedia zabaviť: Takto sa obhajovali

Zahraničné cesty slovenských politikov príliš veľa pozornosti zvyčajne nevyvolávajú.

Pikantnými sa stávajú v momente, keď sa z diplomatických návštev stane takmer výlet, na ktorom si užívajú napríklad formulu 1 či zápas slovenského tímu, ako to bolo v Azerbajdžane.Ako tieto cesty vysvetľujú samotní politici?

Futbal, formula - a čo ďalej?

Bezbrehý papalášizmus alebo len zaslúžený oddych po práci? Polemiku vyvoláva minulotýždňová cesta parlamentnej delegácie do Azerbajdžanu, počas ktorej zavítali politici na čele so šéfom parlamentu Borisom Kollárom na futbalový zápas Ligy národov medzi Slovenskom a Azerbajdžanom, ale aj na preteky formuly 1.

„Víkendová oficiálna návšteva Azerbajdžanu – akurát, keď tam v piatok hrá futbal naša reprezentácia a keď je tam, zhodou náhod, v nedeľu formula? Náhoda? Nemyslím,“ kritizoval kolegov na sociálnej sieti poslanec za stranu Spolu Miroslav Kollár. V relácii O 5 minút 12 cestu nazval „nechutným papalášizmom“. Šéf parlamentu Boris Kollár, s ním však nesúhlasí. Trvá na tom, že spomínané „povyrazenia“ boli len čerešničkou na torte a v Azerbajdžane mali aj dôležitejšiu prácu.

„Hlavným cieľom návštevy bolo povýšiť dlhodobé dobré vzťahy a spoluprácu medzi Azerbajdžanom a SR, a to predovšetkým presadením slovenských ekonomických záujmov,“ hovorí Kollár.

V delegácii bolo aj viacero poslancov jeho hnutia Sme rodina, ale aj poslanci Richard Raši z Hlasu či odídenec z OĽaNO Ján Krošlák. Ten tiež trvá na tom, že cesta mala v prvom rade pracovný charakter. „To, že sme boli večer na futbale a na formule 1, to sme len spojili príjemné s užitočným. Možno to protokol takto naplánoval dopredu, že sa to dalo využiť,“ pochvaľuje si Krošlák.