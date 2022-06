OĽaNO aj Sme rodina zaplavili krajinu bilbordmi: Príprava na predčasné voľby?! Politológ reaguje

Vládne strany si okázalo pýtajú pozornosť voličov.

Uprostred ďalšej vážnej koaličnej krízy dve z nich už Slovensko oblepili straníckymi bilbordmi, na ktorých sa chvália úspechmi, ktoré ešte nie sú premenené na realitu. Otázkou je, či aj týmto spôsobom naznačujú, že v blízkom čase nás čakajú predčasné voľby, alebo ide iba o zviditeľnenie v rámci nelichotivých prieskumov preferencií.

Tváre šťastných rodiniek či umelcov vystriedali na bilbordoch po celom Slovensku Boris Kollár či Igor Matovič. „Nájomné byty sú realitou. Zákon o nájomnom bývaní je schválený,“ hlásia pútače hnutia Sme rodina. „Sľúbili sme 200 eur na dieťa. Splnili sme,“ píše sa zas na bilbordoch OĽaNO. Oba slogany síce bijú do očí, ale majú jeden spoločný zádrh - ešte nie sú pretavené do reality.

Napriek tomu, že kollárovci hovoria o tisíckach nájomných bytoch ročne, tento sľub je zatiaľ len na papieri, nedávno schválili potrebný zákon a prvé rokovania sa len rozbiehajú. Sľub OĽaNO o 200 eurách na dieťa zase vrátila prezidentka do parlamentu. Hospodárske noviny dokonca upozornili na kuriozitu, že Kollár na svojom bilborde použil bytovku v estónskom meste Tallinn namiesto slovenskej budovy.

Sme rodina tvrdí, že fotografiu dodala agentúra a je ilustračná.Matovič a Kollár vysvetľujú Má kampaň súvis s napätím vo vládnej koalícii, ktoré by sa dalo krájať? „Nie, nie je to predvolebná kampaň. Je to najhlavnejší bod nášho volebného programu a podarilo sa nám ho splniť, tak sa o to chceme podeliť a ľuďom dať na vedomie, že sa tie byty stavať naozaj budú,“ povedal Novému Času šéf Sme rodina Boris Kollár.

Súvislosť s prípravami na voľby popiera aj šéf OĽaNO Igor Matovič. Ten tvrdí, že bilbordy zadávali ešte v čase, keď nevedeli, že prezidentka časť ich rodinného balíčka vráti parlamentu. „Viem, že teraz je mnoho rodín v strachu, či z 200 eur nakoniec niečo zostane. Osobne však urobím všetko pre to, aby sa stali skutočnosťou,“ povedal nám Matovič.