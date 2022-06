Koaličné rady zamrzli: Máme už menšinovú vládu? Existujú dva scenáre, sociológ je skeptický

Koalícia sa síce zmieta v chaose permanentne, no takéto napäté vzťahy v nej neboli od výmeny premiéra.

Druhá najsilnejšia vládna strana SaS trvá na svojom bojkote koaličných rád, zatiaľ čo šéf OĽaNO Igor Matovič (49) neustáva vo svojich útokoch na jej predsedu Richarda Sulíka (54). OĽaNO sa už pritom verejne obzerá po tom, kto by mohol chýbajúce hlasy SaS pri nápadoch jej predsedu nahradiť.

Koaličné rady zvykli byť miestom, kde si štyri strany vládnej koalície dolaďovali svoje pohľady na všetky dôležité otázky, a práve ich závermi sa následne riadila vláda. Podľa niektorých účastníkov ich však Matovič zneužíval na „cvičenie“ s koaličnými kolegami, pričom jeho najväčším nepriateľom bol od začiatku práve Sulík.

„Na koaličných radách sme od neho neustále vystavení opakovaným osobným útokom,“ sťažuje sa SaS. Čo to znamená pre fungovanie vlády? „Či to bude o týždeň, o dva, či v septembri, to neviem. Začneme to robiť vtedy, keď budeme mať pocit, že sa situácia upokojila,“ vyhlásil Sulík. Pripomína, že na vládne rokovania budú chodiť naďalej.

Kritika Kollára

Problém nastáva pri dolaďovaní zákonov a ich predstavovaní, čo sa dialo práve na koaličnej rade. Tá je tak prakticky ochromená, keďže sa jej nezúčastňuje druhá najsilnejšia koaličná strana. Priznáva to aj Boris Kollár, ktorý doteraz stál takmer vždy po boku Matoviča. „Povedal som, že to takto nemôže byť a nie som ochotný sa o niečom rozprávať, lebo to nemalo význam,“ dodal pre Denník N.