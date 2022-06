Strany sa obviňujú, kto môže za údajný neúspech Slovenska: Kto zlyhal pri ruskej rope?!

Prečo Slovensko a Slovnaft nezískali trojročnú, ale len 18-mesačnú výnimku na adaptovanie sa na svet bez ruskej ropy?

Opozícia, ale aj časť koalície z toho vinia striedavo premiéra Eduarda Hegera či ministra hospodárstva Richarda Sulíka, tí, naopak, tvrdia, že dosiahli najviac, čo sa dalo. Na Hegera a Sulíka útočí aj stále viditeľnejší poslanec OĽaNO Györgi Gyimesi, ktorý ich vôbec nešetril ani v nedeľňajšej televíznej diskusii. Čo všetko im vyčítal a kto má v tomto spore podľa odborníkov pravdu?

Podľa Gyimesiho je to, že Slovnaft nedostal takú dlhú výnimku, ako žiadal, vina šéfa SaS. „Je to obrovské, fatálne zlyhanie Richarda Sulíka,“ vyhlásil v debate RTVS O 15 minút 12 poslanec, ktorý je považovaný za pravú ruku Igora Matoviča. Sulík dokonca podľa neho spôsobil štátu škodu vo výške 2,3 miliardy eur.

SaS už koncom týždňa na túto kritiku reagovala s tým, že na samite za Slovensko rokoval premiér Heger, nie Sulík. „V žiadnom prípade nejde o zlyhanie pána Sulíka, a dokonca by som ani nepovedal, že ide o zlyhanie premiéra Hegera. Čo vidím, je skôr to, že pán Gyimesi nie prvýkrát potápa pána premiéra,“ oponoval Gyimesimu poslanec SaS Marián Viskupič.

Podľa odborníkov, ktorých sme oslovili, navyše vôbec nie je pravda, že by výsledná dohoda bola pre Slovensko nepriaznivá, ak to prezentuje opozícia a časť koalície. Naopak, práve Slovensko je medzi jedinými troma krajinami EÚ, ktoré majú z embarga na ruskú ropu výnimku a môžu ju naďalej dovážať a využívať pre vlastný trh.

Výnimka dokonca nie je len trojročná, ale zatiaľ časovo neobmedzená. Ani podľa Viskupiča nie je pravda, že by sme dopadli najhoršie z celej Európy. „Maďarská aj slovenská výnimka je úplne rovnaká, obe krajiny môžu pre svoju potrebu využívať ruskú ropu,“ argumentoval poslanec SaS.

Má pravdu MOLči Slovnaft?

Gyimesi s Viskupičom sa nevedeli zhodnúť ani na tom, či Slovnaft dokáže prepracovávať aj inú ropu ako ruskú. Viskupič pripomenul, že dokonca aj podľa samotného šéfa MOL-u, materskej firmy Slovnaftu, to Slovnaft už dokáže. „Už dnes platí, že Slovnaft vie vyrábať aj z inej ako ruskej ropy,“ povedal poslanec SaS, no Gyimesiho nepresvedčil. „Čítali ste vyjadrenie Slovnaftu, ktoré je v zásadnom rozpore s tým, čo hovorí pán Zsolt Hernádi,“ reagoval poslanec OĽaNO. Podobný názor má aj Erik Tomáš z Hlasu. „Je to fatálne zlyhanie pána Hegera aj pána Sulíka,“ vyhlásil.