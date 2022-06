Rozdelí Gyimesiho návrh OĽANO už definitívne?! Jasný názor politológa k dúhovým vlajkám

Ďalšia širokospektrálna strana, ktorú začína dobiehať jej ideová rôznorodosť.

Strana OĽANO, ktorá je stále hnacou silou súčasnej koalície, sa zmieta v krutom boji medzi liberálnejšie a konzervatívnejšie zmýšľajúcimi poslancami. Tých druhých je v strane väčšina, no aj mnohí z nich majú vážny problém so sólo jazdou poslanca Györgya Gyimesiho, ktorý predložil návrh zákona bez akejkoľvek konzultácie s kolegami. Ak by sa strana nakoniec postavila za Gyimesiho, minimálne jeden z jej poslancov by s ňou už nechcel mať nič spoločné.

Gyimesi predložil do parlamentu zákaz vyvesovania dúhových vlajok na verejných budovách, no takmer z päťdesiatich poslancov OĽANO svoj návrh nekonzultoval s nikým. Ako svoj postup obhajuje? Tvrdí, že na diskusie nebol čas. „Ten týždeň bol mimoriadne hektický,“ obhajuje sa. Kauza proti sebe postavila aj premiéra Eduarda Hegera a ministra financií Igora Matoviča. Zatiaľ čo Heger Gyimesiho kritizuje, Matovič s ním, naopak, súhlasí a podporuje ho.

Ako schizma medzi dvoma najsilnejšími mužmi OĽANO vplýva na poslanecký klub strany? Podľa našej miniankety medzi poslancami to vyzerá tak, že keby sa mali rozhodovať z vecného hľadiska, väčšia časť klubu by hlasovala za Gyimesiho návrh. Keďže sa dá očakávať aj podpora Sme rodina, Smeru, ĽSNS či Republiky, zákon by zrejme veľmi pohodlne parlamentom prešiel. Spôsob, akým Gyimesi návrh predložil, však nazlostil aj mnohých konzervatívnejšie orientovaných zákonodarcov z jeho vlastnej strany.