Matovič chce dať do laty politické relácie, moderátori sa proti cenzúre búria: Drsné odkazy

Ako za socializmu?

Bývalý premiér a aktuálne minister financií Igor Matovič (49), ktorý sa rád montuje do každého rezortu, chce obmedzovať vstupenky politikov do diskusných relácií. Jeho kontroverzný návrh ihneď vyvolal prudké reakcie a samotní moderátori i tvorcovia politických diskusných panelov sú doslova v šoku. Čo odkazujú šéfovi OĽaNO, ktorý si zaumienil korigovať, kto do televíznej debaty môže ísť a kto nie?

Matovičov návrh opäť rozprúdil vášne. Vo svojej dielničke totiž vymyslel zákerný plán, ako umlčať politických oponentov, ktorí nie sú v parlamente a ktorí podľa neho dostávajú v audiovizuálnych médiách neadekvátny priestor. Kto mu konkrétne tak veľmi prekáža, neprezradil, ale za jeho zámerom isto niečo alebo niekto stojí. Podľa jeho slov by malo byť dopredu určené, koho si moderátori diskusných relácií môžu a nemôžu pozvať.

Na koaličnej rade navrhol, aby zoznam hostí debát reguloval zákon a iné médiá. Priestor majú dostať iba politici, ktorí prešli parlamentnými voľbami do Národnej rady SR a žiadni iní. Frekvencia ich výskytu na obrazovke má dokonca zodpovedať volebnému výsledku. A toto všetko by mali rešpektovať všetky médiá. „Nech skúsi moderovať moje diskusie a potom mu odpoviem trochu ráznejšie,“ ohradil sa proti tomu moderátor TA3 Peter Bielik.

Podľa našich informácií je však samotné vybavovanie diskutujúcich do relácií nesmierne náročné. „Pokus zasahovať do dramaturgie moderátorom politických diskusií je nebezpečným krokom v každej slobodnej krajine. Ak by politici boli ochotní diskutovať s partnerom, ktorého vyberie moderátor, a nemali týždeň čo týždeň výhrady, neopakovali by sa v reláciách hostia, ktorí sú jednoducho ochotní prísť diskutovať,“ upozorňuje Jana Krescanko Dibáková z Jojky.