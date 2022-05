Školy kolabujú, Matovič s Gröhlingom sa hádajú: Páni ministri, toto myslíte vážne?!

Skutočne sa takto vyjadrujú ministri? Od júla sa majú zdvihnúť platy učiteľov o 3 %, čo je dohodnuté v kolektívnom vyjednávaní.

Malý nárast miezd pedagógov naštval a na polovicu júna ohlásili protest. Minister školstva Branislav Gröhling (48) tvrdí, že sa postaví do jeho čela a povedie ho pred ministerstvo financií. Šéf štátnej kasy Igor Matovič (49), naopak, útočí na svojho kolegu z vlády, ktorý podľa neho sabotuje jeho snahy o nájdenie peňazí na vyššie platy učiteľov.

Pedagógovia sa tak stali rukojemníkmi ďalšej prestrelky slovenskej koalície. Gröhling tvrdí, že ani on nie je spokojný so súčasne nastaveným zvyšovaním miezd. K tejto téme mali na ministerstve financií viacero stretnutí. „Zvýšenie platov učiteľov o jedno percento predstavuje podľa výpočtov zhruba 18 miliónov eur,“ povedal Gröhling. Poukázal tiež na to, že už tento rok bude chýbať viacero učiteľov. Ide napríklad o pedagógov cudzích jazykov, matematiky či informatiky.

Zároveň poznamenal, že 10 % navýšenie platov učiteľov, ktoré požadujú, boli ochotní aj prerozdeľovať na šesť percent celoplošne a štyri percentá, ktoré by sa dávali motivačne. Kuriózne je tvrdenie, že ak budú školskí odborári protestovať, tak Gröhling chce ísť spolu s nimi. „Ak budú odborári protestovať, tak pôjdem vpredu s nimi a pôjdeme pred ministerstvo financií,“ konštatoval. Ministrovi školstva sa nepáči, že má ísť z balíčka na pomoc proti zdražovaniu pol miliardy eur na voľnočasové aktivity detí, ale neinvestuje sa do škôl či platov.