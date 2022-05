Boris kollár nepodporil vydanie Róberta Fica do väzby z jasného dôvodu: Som zaujatý

Hnutie Sme rodina sa v parlamente zdržalo hlasovania o vydaní predsedu Smeru-SD Roberta Fica na prípadné väzobné stíhanie, lebo šéf hnutia Boris Kollár figuruje v prípade ako poškodený, a preto je zaujatý. Kollár to uviedol v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Nezaradený poslanec a šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini zdôraznil, že nevydanie Fica do väzby nemá vplyv na pokračovanie trestného stíhania. Kollár podotkol, že sa hnutie zdržalo hlasovania, aby mu nemohli vyčítať, že bol v prípade zaujatý a konal neeticky. "Keby som rozhodoval o Ficovi, konal by som nie nezaujato," zdôraznil s tým, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky.

Kollár o sporoch v koalícii povedal, že strana Sloboda a Solidarita (SaS) povalila vládu Ivety Radičovej, Igora Matoviča a po roku má pocit, že treba povaliť aj vládu Eduarda Hegera. Na otázku, čo drží koalíciu pohromade, Kollár odpovedal, že „sme v polčase vládnutia, chceme dokončiť ďalšie reformy“. O SaS povedal, že nemá empatiu voči ľuďom a záleží jej na podnikateľoch. Kollár odmietol, že by sa Ukrajincom pomáhalo na úkor občanov SR. Vysvetlil, že Brusel dovolil využiť Ukrajincom nevyčerpané eurofondy.

Hnutie podľa jeho slov nezatvára dvere pred vylúčenými poslankyňami z klubu OĽANO Romanou Tabák a Katarínou Hatrákovou, ktoré hlasovali proti Ficovmu vydaniu. "Niektorí hlasovanie prezentujú tak, ako keby došlo k nejakej ujme. Trestné stíhanie ale bude pokračovať, len Fico nebude vo väzbe," doplnil predseda strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Povedal, že ani koaliční poslanci nemohli s čistým svedomím hlasovať za vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie. „Hlas-SD by nehlasoval ani za vydanie poslanca hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO),“ podotkol. Podľa neho sú stále pochybnosti, či by súd rozhodoval iba na základe faktov.

Podľa neho normálny minister hospodárstva by bol teraz v Katare a rokoval by o dodávkach plynu. Namiesto toho podľa Pellegriniho minister Richard Sulík (SaS) „behá“ s milionármi Geissenovcami po Slovensku, ako keby prišla kráľovná Alžbeta a je z toho pobláznený. Pellegrini povedal, že Hlas-SD bude predkladať k vládnej legislatívnej pomoci ľuďom proti zdražovaniu vlastné pozmeňujúce návrhy. Zdôraznil, že koalícia sa nemôže spoliehať na to, že by Hlas-SD dal k podpore jej návrhov bianco šek.