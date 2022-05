Novým predsedom Progresívneho Slovenska je Michal Šimečka: So stranou chce dosiahnuť tri ciele

Podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka je novým lídrom hnutia Progresívne Slovensko (PS). Šimečka bol jediným kandidátom na túto funkciu, v ktorej vystrieda doterajšiu líderku Irenu Bihariovú.

Bývalá šéfka PS však zostáva v užšom vedení strany, keďže delegáti ju zvolili za jednu z podpredsedníčiek hnutia. Do predsedníctva sa dostali aj Lucia Plaváková, Tomáš Valášek a Martin Hojsík. Podpredsedom je aj bývalý líder hnutia Michal Truban.

Šimečka vníma najbližšie parlamentné voľby ako kľúčový zápas o demokraciu, slobodu a európsku budúcnosť Slovenska. Nový predseda PS zhodnotil, že musia voličov presvedčiť, že sú plnoformátová strana, ktorá dôsledne háji svoje liberálne hodnoty, a zároveň má aj kvalitný ekonomický či zdravotnícky program.

Vylúčil prípadnú spoluprácu so Smerom-SD a "fašistami". "So starými, ktorí tu už boli, aj tými, čo prídu." Hnutie tiež podľa jeho slov neuvažuje ani o spolupráci s Hlasom-SD. Dodal, že hnutie sa pod jeho vedením bude usilovať dosiahnuť tri ciele, a to férovú a spravodlivú krajinu pre všetkých, európsku kvalitu života a zelené Slovensko. „Vyrástol som s presvedčením, že ja – nielen ja, my všetci – nesieme zodpovednosť za svoju krajinu. Znamená to pre mňa vložiť všetky moje znalosti, skúsenosti a vôľu do služby nášho hnutia a Slovenska,“ uzavrel.

Riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva priblížil, že Šimečka absolvoval magisterské a doktorandské štúdium politických vied a medzinárodných vzťahov na univerzite v Oxforde. Pôsobil tiež ako zahraničnopolitický poradca ministra zahraničných vecí ČR a prezidentky SR Zuzany Čaputovej.

Počas volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 bol lídrom kandidátky PS/Spolu, ktorá dané voľby vyhrala so ziskom 20,11 percenta a Šimečka získal viac ako 81-tisíc preferenčných krúžkov. Aktuálne pôsobí ako podpredseda Európskeho parlamentu. V hlasovaní ho podporilo 494 europoslankýň a europoslancov z celej EÚ a stal sa historicky prvým Slovákom v tejto funkcii.