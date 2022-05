Igor Matovič chrlí oheň: Lengvarského chcem vymeniť, Čaputovú nepodporím!

Opäť chrlí síru na všetky strany. Minister financií Igor Matovič (48) je známy tým, že vo svojich výrokoch si nedáva servítku pred ústa a často popiera svoje predchádzajúce vyhlásenia.

Matovič začal nevyberavo komentovať ministra zdravotníctva Lengvarského v súvislosti s meškaním pri výstavbe nemocníc, na čo ide miliarda z Plánu obnovy EÚ.

„Mrzí ma, rovnako ako aj Eda Hegera, že ministerstvo zdravotníctva nejako otáľa s realizáciou plánu obnovy v časti výstavby a rekonštrukcie nemocníc. Dodnes nie je z ministerstva zdravotníctva nič realizované. Pripomína mi to veľmi podobný scenár, ako keď sme v septembri roku 2020 schválili vo vláde materiál, 575 mil. € na oddlženie nemocníc. Ministerstvo zdravotníctva sa na to vykašlalo. Jednoducho rok a pol nerobilo nič,“ vyhlásil.

Na otázku, či by si prial výmenu na poste ministra zdravotníctva, šéf rezortu financií reagoval, že „za pána ministra Krajčího spätne už by sa to nedalo“, ale domnieva sa, že „pán minister Lengvarský vzhľadom na tieto dve obrovské zlyhania je zrelý na výmenu“. Podotkol, že v prvom rade je to úloha pre premiéra. „Sú to jeho ministri, jeho nominácie, ale pre mňa sú to obrovské zlyhania,“ spresnil dôvody. Medzitým stihol Sulíkovi vyhodiť na oči nedávnu dovolenku v Austrálii.